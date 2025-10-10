Sénégal/Sud-Soudan: Éliminatoires mondial 2026 - Pape Thiaw refuse le calcul et mise tout sur la concentration

À la veille du match contre le Soudan du Sud, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a clarifié la ligne de conduite de son groupe. Loin de s'inquiéter des performances de la RDC, deuxième du groupe, le technicien exige une concentration totale de ses joueurs.

Lors de la conférence de presse tenue ce jeudi, Pape Thiaw a été catégorique : « Nous ne calculons pas ce qui se passe entre la RD Congo et le Togo. L'important pour nous, c'est le match de demain. » L'objectif de l'équipe est de décrocher les trois points pour préserver leur avance et une qualification directe au Mondial 2026.

Interrogé sur l'état d'esprit de son équipe, Thiaw a affiché sa confiance, tout en soulignant la difficulté de la tâche. « Ce sont des compétiteurs. Ils savent ce qui les attend, » a-t-il affirmé. Il a mis en garde contre une équipe soudanaise très athlétique qui a déjà créé la surprise dans ces éliminatoires.

Le sélectionneur a rappelé la motivation des Lions : « Ils connaissent la valeur d'une Coupe du Monde, certains n'y ont jamais participé et veulent y aller », a-t-il déclaré. Il a assuré que le staff a étudié l'adversaire et que l'équipe est prête à concrétiser sur le terrain pour défendre sa première place.

Affaire Jakobs : la Fédération attend une réponse de la Turquie

Une absence notable fait surface lors de ce rassemblement : celle du latéral gauche Ismaïl Jakobs. Retenu par son club, Galatasaray, officiellement pour une blessure non confirmée, le joueur n'a pas rejoint le regroupement. Cette situation, qualifiée d'introuvable après quatre jours, irrite la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

« Nous avons tous constaté l'absence d'Ismaïl Jakobs, mais la Fédération a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire notifier son club. Maintenant, nous attendons la suite de l'affaire, » a sobrement commenté Pape Thiaw. L'incident devrait coûter à Jakobs sa participation à ces deux matchs, ouvrant un boulevard à son concurrent El Hadji Malick Diouf. Malgré ce contretemps, Thiaw a insisté sur la détermination du groupe à rester focalisé sur l'essentiel qui est d'obtenir la qualification.