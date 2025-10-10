Sénégal: Le Port Autonome de Dakar inaugure un complexe culturel à Djinaky

Le village de Djinaky département de Bignona, a vibré ce jeudi 9 octobre 2025 au rythme de la culture et de la jeunesse, avec l'inauguration d'un tout nouveau complexe socio-culturel, fruit d'une synergie entre la jeunesse locale, l'Association pour le Développement de Djinaky (ADD), et le soutien du Port Autonome de Dakar (PAD), à travers sa fondation.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Waly Diouf Bodian, Directeur général du PAD et président de la fondation éponyme, a salué l'engagement communautaire ayant permis la réalisation de cet édifice. « Ce projet culturel s'aligne à la démarche de responsabilité sociétale du Port Autonome de Dakar, qui favorise la prise en charge des besoins des populations dans les zones abritant les ports régionaux », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de cette dynamique dans des localités comme Ziguinchor et bientôt Nikit.

Le complexe comprend une grande salle de spectacle, un studio d'enregistrement moderne, une buvette, une cuisine, un guichet, une salle d'accueil et trois blocs sanitaires. Plus qu'un bâtiment, il représente un symbole fort : celui de la confiance en la jeunesse et en le pouvoir transformateur de la culture.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« À Djinaky, la culture est une manière de vivre, de partager et de transmettre. Elle unit les générations, relie les coeurs », a ajouté M. Bodian. À travers ce geste, le PAD réaffirme son engagement pour un développement inclusif et durable, en phase avec la vision du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko.

M. Bodian a aussi tenu à remercier l'artiste Didier Awadi, dont l'inspiration a guidé le projet, ainsi que les forces de défense et de sécurité pour leur soutien logistique. « Chers jeunes, ce complexe est désormais votre espace. Faites-en un lieu d'expression, de formation et de rêve », a-t-il lancé, invitant la jeunesse à s'approprier cet outil au service de leur avenir et du rayonnement culturel de Djinaky.

Ce nouvel espace marque une étape importante dans l'autonomisation des jeunes, et offre à toute une communauté un cadre structurant pour l'épanouissement et la préservation de son riche patrimoine culturel.