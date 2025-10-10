Cote d'Ivoire: Transports terrestres - Des directeurs régionaux outillés pour une meilleure application des procédures

La Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) a organisé, les 4 et 5 octobre, un atelier de renforcement de capacités à l'intention de ses directeurs régionaux. Cette rencontre, tenue à Abidjan, visait à harmoniser l'application des procédures liées à la délivrance des documents de transport routier dans les Centres de gestion intégrée (CGI).

L'ouverture des travaux a été présidée par M. Coné Dioman, Directeur de cabinet du ministre des Transports. Celui-ci a exhorté les participants à formuler des recommandations fortes pour améliorer la gouvernance du secteur. Avant lui, M. Koffi Kumassi Jean-Dominique, Conseiller technique chargé des Directions régionales, a salué la forte mobilisation des participants et appelé à une synergie renforcée entre services centraux et régionaux.

Pendant deux jours, les directeurs régionaux ont passé en revue les activités régaliennes et celles concédées par l'État dans le domaine du transport terrestre. Ils ont également travaillé sur le manuel de procédure encadrant la délivrance des documents de transport routier, en vue de garantir une application uniforme sur l'ensemble du territoire.

Au-delà des échanges, l'atelier a permis d'introduire des outils numériques destinés à améliorer la gouvernance et le contrôle des activités de transport. Selon les organisateurs, ces instruments doivent contribuer à la transparence et à l'efficacité des services.

À la clôture des travaux, le Directeur général de la DGTTC, M. Oumar Sacko, a salué la qualité des échanges et l'engagement des participants. Il a également procédé à la remise de matériel informatique à cinq directions régionales : Dabou, Adzopé, Toumodi, Mankono et Touba.

Les directions régionales, au nombre de trente-trois, constituent les relais opérationnels du ministère des Transports dans les régions. Elles exercent leurs compétences dans les domaines du transport routier, ferroviaire et aérien, conformément au décret n°2011-263 du 23 septembre 2011. Cet atelier s'inscrit ainsi dans la volonté du ministère de renforcer l'efficacité de ce maillage territorial en dotant les responsables régionaux des connaissances et outils nécessaires.

En filigrane, il s'agit de contribuer à une meilleure organisation du secteur des transports, de fluidifier les procédures administratives et de renforcer la lutte contre les pratiques inciviques sur les routes ivoiriennes.