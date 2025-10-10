Cote d'Ivoire: Troisième journée de la formation des experts PEVIS/PEVIQ - Entre science, éthique et gouvernance mondiale

Le troisième jour de la formation et de certification sur l'éthique, les valeurs, l'intégrité et la qualité (Pevis/Peviq) a offert le mercredi 8 octobre 2025, aux participants un véritable voyage intellectuel et humain. Entre regards croisés sur la performance, la technologie et la gouvernance, cette journée a également été marquée par une intervention de haut niveau du secrétaire exécutif mondial de la Convention internationale contre le dopage de l'Unesco, Marcellin Dally, en visioconférence depuis Paris.

Dans son adresse, M. Dally a salué l'initiative de la Côte d'Ivoire, qu'il a qualifiée de « démarche passionnée et exemplaire » en matière de promotion des valeurs universelles. Il a rappelé que la lutte pour l'éthique et l'intégrité dépasse le cadre local et s'inscrit dans une dynamique internationale, soutenue par les instruments normatifs de l'Unesco.

Selon lui, la formation des experts et des formateurs doit permettre une meilleure appropriation de ces conventions et recommandations, afin de renforcer les dispositifs nationaux déjà en place. Cette approche, a-t-il souligné, vise à consolider la gouvernance éthique et à garantir que les décisions publiques et institutionnelles reposent sur des fondements moraux solides.

Le professeur Dah Cyrille a ouvert les échanges sur les sciences appliquées à la performance et à la santé sportive, en soulignant le rôle crucial de la médecine, de la nutrition et de la prévention dans l'optimisation du corps humain.

Le professeur N'Guessan Kouamé a expliqué le fonctionnement physiologique du mouvement musculaire, révélant la science derrière la performance sportive.

Le professeur Lazare Poamé, quant à lui, a proposé une réflexion éthique sur le numérique, invitant à repenser la place de l'humain face à la montée de la technologie.

Enfin, le professeur Ousmane Zina, intervenant en ligne, a clôturé la journée sur le thème de la gouvernance sécuritaire, plaidant pour une coopération internationale fondée sur la transparence, la prévoyance et la solidarité.