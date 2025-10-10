Cote d'Ivoire: Les Amazones et la Mutuelle Eblaissou unies pour l'excellence scolaire

Femme de terrain et voix engagée de la communauté, Amélie Kouadio, présidente des Amazones du Bounguê, poursuit son combat pour une éducation équitable au sein des villages de la tribu. À la tête d'une équipe dévouée, elle a coordonné, les 26 et 27 septembre, la Journée d'excellence scolaire, organisée en partenariat avec la Mutuelle Eblaissou.

Pendant deux jours, les Amazones ont sillonné six localités -- Yapokouakoukro, N'drikro, Assengou, Langbassou, Allomabo et Djetouankro -- pour célébrer les meilleurs élèves et promouvoir l'égalité des chances. L'initiative a permis la distribution de plus de 500 tenues scolaires et de nombreux kits éducatifs, remis dans une ambiance festive.

La joie des bénéficiaires était palpable. Dans les écoles, enfants, enseignants et parents ont exprimé leur reconnaissance. Rires, danses et chants ont rythmé les cérémonies, malgré la pluie battante qui n'a pas entamé l'enthousiasme général.

Parrain honoraire de l'événement, le capitaine Simon Bosson, bien qu'absent, a tenu à adresser un message de soutien saluant un acte d'amour envers la jeunesse et félicitant les Amazones pour leur engagement citoyen. « Cette journée n'aurait pas été possible sans l'union de toutes les bonnes volontés. Merci à Dieu, à nos partenaires et à ceux qui croient en notre mission », a confié Amélie Kouadio.

À travers cette action, les Amazones du Bounguê et la Mutuelle Eblaissou réaffirment leur volonté commune de bâtir une société plus juste, où chaque enfant, quel que soit son village, a droit à une éducation de qualité.