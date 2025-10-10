Lancée le 5 août 2025, la formation en sonorisation évènementielle à destination d'une dizaine de jeunes de Grand-Bassam, a été clôturée, le 8 octobre, à la mairie, en présence du maire de la ville.

Le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, a pris part le mercredi 8 octobre 2025, dans la salle de délibération de la mairie, à la cérémonie de remise des diplômes aux participants de la formation en sonorisation événementielle, initiée par la structure Africa sound music en collaboration avec la Maison d'insertion professionnelle de Grand-Bassam.

Lancée le 5 août 2025, cette formation a été à la fois théorique et pratique, permettant à une dizaine de jeunes passionnés d'audiovisuel et de musique d'acquérir les bases techniques et professionnelles du métier de sonorisateur événementiel.

Le promoteur du projet, Martial Kobenan, s'est réjoui du « bon déroulement » de la formation et a exprimé sa reconnaissance envers la mairie de Grand-Bassam pour son accompagnement. « Je suis heureux de constater la détermination et le sérieux dont ces jeunes ont fait preuve. J'encourage chacun d'eux à faire bon usage des compétences acquises afin de transformer cette expérience en véritable tremplin professionnel », a-t-il déclaré.

De son côté, le maire Jean-Louis Moulot a salué cette « initiative porteuse d'espoir » pour la jeunesse bassamoise. Il s'est dit fier des résultats obtenus et a encouragé les bénéficiaires à persévérer dans cette voie de l'excellence et de l'autonomie. « Cette formation, fruit d'un partenariat dynamique entre la mairie et Africa sound Music, s'inscrit dans la vision municipale visant à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers l'apprentissage de métiers d'avenir », a-t-il indiqué.

Pour lui, l'autorité municipale démontre, à travers cette initiative, son engagement à soutenir la jeunesse et à promouvoir les talents locaux dans tous les domaines.