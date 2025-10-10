Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La Cei appelle au respect des règles

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert souhaite une élection sans effusion de sang dont les résultats seront acceptés de tous. Le président de la Commission électorale indépendante (Cei), porté par cet idéal, a donc invité le 9 octobre 2025, dans les locaux de son institution, à Cocody-Les II Plateaux, à la faveur du traditionnel discours annonçant la campagne qui débute le 10 octobre à minuit pour prendre fin le 23 octobre à minuit, les candidats à plus de responsabilité.

Il a également demandé aux prétendants en lice pour cette bataille d'avoir des propos apaisés et républicains en s'adressant aux populations et surtout aux électeurs dont ils sollicitent les suffrages.

« Le samedi 25 octobre 2025, 8 727 431 électeurs, vivant sur le territoire national et à l'étranger, sont appelés aux urnes pour élire l'un de ces candidats comme Président de la République de Côte d'Ivoire. (...) Une élection est, par essence, la rencontre entre un candidat ou une candidate et des électeurs, en vue de les séduire, de les convaincre, de les rallier à sa cause et d'espérer être choisi pour présider à leur destinée pour la durée du mandat qui est ici de cinq ans. Cette rencontre est censée se dérouler autour d'une offre sociale pertinente ou d'un projet parfaitement adapté que le candidat soumet aux électeurs », a-t-il déclaré.

Avant de rappeler que la campagne est la période qui permet aux électeurs et électrices de s'informer et, le moment venu, de choisir, en pleine connaissance, l'un des projets à eux soumis par les candidats et les candidates en lice.

Le président de la Cei, au regard de ces arguments, a précisé que les candidats, durant la campagne, pourront donc organiser des réunions électorales, des manifestations publiques, sous réserve d'une déclaration écrite préalable à l'autorité administrative compétente. Ces derniers, a-t-il poursuivi, ont aussi le droit d'apposer des affiches de campagne et autres effigies de propagande, porter des habits avec motifs, couleurs, logos ou effigies des candidats ou des partis politiques, de diffuser des circulaires et faire usage de spécimens de bulletin de vote, etc.

La figure principale de l'organe électoral, lors de son speech solennel qui marque officiellement le passage à la phase active de la compétition, n'a pas manqué d'appeler les personnalités présentes dans l'arène à tenir compte des règles du jeu.

Qui commandent, selon lui, d'éviter l'utilisation des véhicules administratifs, la publication de sondages, les propos injurieux, diffamatoires ou révélant un manquement grave à la Constitution, l'incitation au mépris, à la haine, au racisme, au tribalisme et à tout fait constitutif d'infraction à la loi pénale. En retour, il a exhorté les électeurs et la population, en général, à accueillir chaque candidat avec respect et bienveillance et à l'écouter attentivement.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a tenu à assurer l'opinion nationale et internationale de l'engagement de son institution à garantir un cadre transparent et équitable pour tous les candidats. Il a avancé que la Cei, de concert avec les forces de défense et de sécurité, le corps préfectoral, les organes officiels de presse, de production d'informations numériques et de communication audiovisuelle, a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour une campagne électorale équitable et sécurisée, tant sur le terrain que dans les médias de service public.