Cote d'Ivoire: Élection apaisée dans le Gbêkê - Alice Atsé Akissi sensibilise les épouses des chefs de village de la région

9 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dans la mouvance de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, les initiatives se multiplient pour inviter les populations à aborder cette échéance dans le calme et la paix. C'est dans ce cadre que Mme Alice Atsé Akissi a accordé le jeudi 9 octobre 2025, à Bouaké, une audience à l'Organisation des femmes des chefs traditionnels des départements de Bouaké, Béoumi, Botro et Sakassou.

C'est à son domicile sis au quartier Kennedy, que Mme le maire de Bodokro, par ailleurs présidente des femmes de l'Association des cadres du grand centre pour le développement (Accd-Rhdp), a échangé avec une centaine de mamans venues pour l'occasion.

Selon l'édile de Bodokro, marraine de l'organisation, ces échanges avec les femmes leaders des communautés baoulé ont permis de « faire le point sur l'essentiel de sa mission, à savoir promouvoir la cohésion, soutenir le développement local et oeuvrer activement pour la victoire éclatante du candidat Alassane Ouattara, à la présidentielle ».

Alice Atsé Akissi a appelé les femmes à rester unies, solidaires et engagées pour des élections apaisées. Car dit-elle, « lorsque les femmes de Gbêkê s'engagent, c'est toute une région qui se lève pour la victoire. »

