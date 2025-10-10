Cote d'Ivoire: Élection apaisée dans le Gbêkê - Alice Atsé Akissi sensibilise les épouses des chefs de village de la région

Dans la mouvance de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, les initiatives se multiplient pour inviter les populations à aborder cette échéance dans le calme et la paix. C'est dans ce cadre que Mme Alice Atsé Akissi a accordé le jeudi 9 octobre 2025, à Bouaké, une audience à l'Organisation des femmes des chefs traditionnels des départements de Bouaké, Béoumi, Botro et Sakassou.

C'est à son domicile sis au quartier Kennedy, que Mme le maire de Bodokro, par ailleurs présidente des femmes de l'Association des cadres du grand centre pour le développement (Accd-Rhdp), a échangé avec une centaine de mamans venues pour l'occasion.

Selon l'édile de Bodokro, marraine de l'organisation, ces échanges avec les femmes leaders des communautés baoulé ont permis de « faire le point sur l'essentiel de sa mission, à savoir promouvoir la cohésion, soutenir le développement local et oeuvrer activement pour la victoire éclatante du candidat Alassane Ouattara, à la présidentielle ».

Alice Atsé Akissi a appelé les femmes à rester unies, solidaires et engagées pour des élections apaisées. Car dit-elle, « lorsque les femmes de Gbêkê s'engagent, c'est toute une région qui se lève pour la victoire. »