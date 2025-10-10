Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Un commando de 60 acteurs culturels sur le terrain

C'est un commando de 60 acteurs motivés qui a été mis en mission le 8 octobre, à la salle Anoumabo du palais de la culture de Treichville. Il est constitué de plusieurs commissions.

La mission de ces artistes sélectionnés dans différentes branches culturelles est de porter le message d'une élection présidentielle apaisée. Ils devront également "vendre" le candidat Alassanne Ouattara aux Ivoiriens.

Le choix de ce commando matérialise la volonté du Président Ouattara d'associer le monde culturel à ce scrutin. Leaders d'opinion, ils devront user de leur capacité de mobilisation pour la pacification du processus électoral.

Cela a été rappelé par Françoise Remarck, directrice centrale de campagne du Rhdp chargée de la mobilisation du monde culturel et artistique. Une mission qu'elle conduit avec Siandou Fofana, directeur central associé.

« Le Président Ouattara a souhaité vous mettre au centre de son action pour que vous portiez des messages de paix. Il a décidé de mettre une direction de campagne dédiée au monde des arts et de la culture », a-t-elle déclaré.

Elle a placé cette campagne électorale sous le signe de la reconnaissance du monde culturel au Président de la République. Cela, en raison de la métamorphose du secteur durant ses 15 années au pouvoir.

Kandia Camara, président du Sénat, a salué cette initiative.

La cérémonie a été marquée par une fresque du ballet national relative à l'évolution du secteur culturel ivoirien sous l'impulsion du Chef de l'État. Un voyage dans le temps qui a permis de voir les mutations qualitatives opérées dans tous les secteurs culturels, notamment le cinéma, la musique et les arts.

Une toile estampillée "Pour la paix, je m'engage" sur laquelle des centaines d'artistes ont apposé un message de paix, a été présentée. Matérialisant leur engagement à oeuvrer pour une élection pacifique.