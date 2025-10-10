Soudan: L'axe Dakar-Khartoum se porte bien, mais il peut être plus dynamique (Diplomate)

Dakar — Le Soudan et Sénégal entretiennent de bonnes relations nécessitant cependant d'être renforcées par le biais d'une coopération plus dynamique, a déclaré, jeudi, l'ambassadeur soudanais à Dakar, Abdelghani Abdallah.

"Le Sénégal et le Soudan entretiennent de bonnes relations mais nous voulons faire des choses plus concrètes, dans le domaine des échanges commerciaux et des investissements" par exemple, a-t-il dit lors d'une visite de courtoisie qu'il a rendue au directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Soudan et le Sénégal s'accordent sur plusieurs questions intéressant les deux pays au niveau régional et sur le plan international, a souligné le diplomate. "Mais notre ambition, a-t-il dit, c'est de faire beaucoup plus dans tous les secteurs, notamment l'agriculture et la communication", a-t-il dit.

Dakar et Khartoum peuvent par exemple explorer des opportunités de coopération dans le domaine du pétrole dont le Soudan est un exportateur depuis 1998, selon le diplomate.

"On veut faire beaucoup plus dans le domaine commercial et culturel" également, a déclaré M. Abdallah, avant de remercier le gouvernement sénégalais relativement à sa "position ferme" concernant la question de souveraineté, de l'unité et de la paix au Soudan. "C'est une position que nous apprécions beaucoup", a-t-il assuré.

"Les relations commerciales entre les deux pays sont également très importantes parce que le Soudan et le Sénégal sont des pays vraiment très riches, et nous avons à jouer [un rôle] pour ce qui concerne l'intégration africaine", a-t-il relevé.

Pour Abdelghani Abdallah, le Soudan et le Sénégal, en raison de leur position géographique, peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de la connectivité du continent africain.

"D'ailleurs, en 2008, nous avons proposé à l'Organisation de la Conférence islamique de mettre en place une ligne de chemin de fer entre Dakar et le Soudan pour connecter l'Afrique de l'Est à la partie occidentale du continent et au-delà", a signalé le diplomate.

Cela permettrait, dit-il, de connecter l'Afrique à l'Amérique et à l'Europe à partir du Sénégal, et de faire le lien entre le continent et le monde arabe et l'Océan Indien à partir du Soudan. "C'est possible parce que l'organisation a accepté cette proposition, et mon rêve c'est de voir cette route se réaliser", a confié Abdelghani Abdallah.

"Ce chemin de fer va passer par le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan. Ce qui donnera accès à la mer Rouge et au monde arabe pour le Sénégal [...], et le Soudan aura un accès facile à l'Europe et l'Amérique", a-t-il indiqué.

Il a relevé les "nombreuses similitudes" et un "destin commun" entre les deux pays dont les dirigeants peuvent également se prévaloir de partager, selon lui, la même vision en matière de souveraineté et de panafricanisme.

Le diplomate a aussi fait état d'un "déficit de communication" qu'il faut corriger, afin de faire découvrir "les opportunités" dont regorgent les deux pays.

Il a également évoqué l'intégration des Soudanais au Sénégal par le biais des couples mixtes.

Selon lui, plus de 200 Sénégalais ayant fait leurs études au Soudan travaillent désormais dans les secteurs public et privé de ce pays d'Afrique de l'Est.

Le Soudan a offert au Sénégal 22 bourses pour l'Université internationale de Soudan (SIU), a-t-il signalé, sans préciser la durée desdites bourses et la période de leur validité.