Sénégal: Forte demande de renforcement de capacité des agents et officiers d'état civil (DG ANEC)

Pikine — Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, a déclaré, jeudi, à Pikine (banlieue de Dakar), avoir constaté "une énorme demande de renforcement de capacités" des agents et officiers d'état civil, dans cette partie de la région de Dakar.

"Nous avons décidé de descendre sur le terrain et de voir ce qui se passe dans les centres d'état civil. Nous avons constaté qu'il y a une demande énorme de renforcement de capacités des agents et officiers d'État civil", a-t-il indiqué.

M. Ndao s'exprimait au terme de sa visite des services d'état civil des communes de Guinaw-Rails Sud, Thiaroye-Sur-Mer et la Ville de Pikine.

Lors de sa tournée, il a échangé avec les autorités administratives locales sur la situation de l'état civil dans le département de Pikine, notamment sur les défis liés à la lutte contre les faux documents d'état civil.

"On peut avoir l'aspect logistique. On peut avoir des logiciels performants sécurisés. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect humain, le capital humain. Ça veut dire qu'on a besoin de travailler encore beaucoup plus sur le comportemental", a souligné le directeur général de l'ANEC.

Il a toutefois assuré avoir constaté sur place "des avancées".

"Mais il y a du travail à faire comme la reconstitution des archives", a déclaré Matar Ndao.

Sur la problématique du manque de pièces d'état civil qui frappe plusieurs élèves, le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil a préconisé "un travail en synergie entre le tribunal, les collectivités territoriales, l'ANEC et le ministère de l'Education nationale".