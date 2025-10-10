Sénégal: L'ambassadeur soudanais sur la situation de son pays - 'll y aura bientôt la nouvelle d'une victoire décisive'

Dakar — L'ambassadeur du Soudan au Sénégal, Abdelghani Abdallah, se dit confiant pour le retour à la paix et la fin du conflit qui secoue son pays depuis 2023, assurant que bientôt "il y aura une bonne nouvelle avec une victoire décisive".

"L'espoir est permis pour la fin de ce conflit", a déclaré le diplomate au cours d'une visite de courtoisie qu'il a rendue au directeur général de l'Agence de presse sénégalaise, Momar Diong.

"Bientôt il y aura une bonne nouvelle avec une victoire décisive", a-t-il indiqué dans un entretien avec des journalistes de l'APS en marge de cette visite.

Selon Abdelghani Abdallah, malgré ce conflit opposant deux factions militaires rivales arrivées au pouvoir en 2021, causant de nombreux morts et d'importants déplacements de populations, le pays va continuer d'exister.

"Nous sommes un peuple de résistants", a-t-il dit, ajoutant que son pays a toujours su garder son indépendance malgré la convoitise de puissances qui ont essayé de le contrôler en vain.

"On n'a pas d'autre choix que de vivre dans notre pays", a martelé le diplomate soudanais, réfutant l'idée d'une guerre opposant deux généraux. "C'est juste un système qui a des difficultés à être stable", a-t-il estimé.

En 2019, il y a eu un changement de gouvernement qui devait être suivi d'une élection en 2020, après une période de transition, a-t-il expliqué.

Cette période de transition ayant été prolongée, "il y a eu un coup d'Etat des paramilitaires en 2023 qui a échoué. Et c'est devenu une guerre ouverte pas contre l'armée mais plutôt contre la population. C'est ce que tous les Africains doivent savoir", a ajouté M. Abdallah.

Il considère que ce qui se passe dans son pays résulte d'un "grand complot" motivé par les vues de certains pays sur les richesses du Soudan dont la position "très stratégique", avec une ouverture sur la mer Rouge et l'Océan Indien, attise également les convoitises, dit-il.

"La bonne nouvelle c'est qu'on a un Premier ministre civil qui a formé un gouvernement d'espoir qui va conduire la période de transition après laquelle des élections se tiendront. Mais malgré les difficultés que nous rencontrons [...]", nous avons continué à exporter le pétrole", se satisfait l'ambassadeur du Soudan.

Selon lui, des milices sont utilisés par d'autres puissances pour contrôler les principales richesses du Soudan.

"Ces puissances ont besoin de cinq choses qui existent au Soudan. La position stratégique du pays, les mines, surtout l'or, le pétrole, l'agriculture, les ports et les aéroports", a-t-il indiqué.

"Le Soudan est un pays très riche. Même après la séparation avec nos frères du Sud Soudan, on est toujours le troisième pays en ce qui concerne la superficie en Afrique, avec 50 millions d'habitants et une armée professionnelle", a-t-il dit.

Abdelghani Abdallah a laissé entendre que le confit au Soudan a des soubassements géopolitiques, se félicitant du professionnalisme des forces armées soudanaises qui ont réussi à garder le contrôle de la capitale et du nord du pays.