Dakar — Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique est pleinement engagé à renforcer les services de dépistage contre les cancers qui touchent les femmes dans les régions, a affirmé, jeudi, son secrétaire général, Serigne Mbaye.

"Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique reste pleinement engagé à renforcer les services de dépistage [des cancers féminins] dans toutes les régions, pour améliorer l'accès et assurer le dépistage gratuit du cancer dans tous les quartiers", a déclaré Serigne Mbaye.

M. Mbaye présidait, au nom du ministre Ibrahima Sy, la cérémonie officielle de lancement de la campagne Octobre rose 2025 à la place de la nation à Dakar.

Le thème choisi est "Un mois de forte mobilisation autour de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus".

"Nous poursuivrons les efforts pour élargir la vaccination contre le HPV, former davantage de prestataires et renforcer les équipements hygiéniques", a décliné ce responsable au ministère de la Santé.

"L'ambition du ministère est claire : plus aucune femme ne soit laissée en marge de la prévention ou du dépistage. Cette vision est portée par une conviction profonde", a-t-il martelé.

De l'avis du secrétaire général du ministère de la Santé, les cancers peuvent être évités et dépistés de façon précoce.

Pour lui l'initiative Octobre Rose est devenue bien "plus qu'une campagne de sensibilisation, mais plutôt un mouvement national de mobilisation, de compassion et de responsabilité".

"Cette année 2025 marque une étape décisive dans la lutte contre le cancer. Un fort appui de nos partenaires nous permet d'allier des dépistages précoces et des vaccinations".

Serigne Mbaye a salué l'approche intégrée qui illustre la volonté du gouvernement de "bâtir une santé publique moderne, équitable et tournée vers l'avenir".

"La lutte contre le cancer est une lutte pour la vie, pour la dignité et l'équité. Il faut l'unité de tous pour en assurer la durabilité", a préconisé le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Pour sa part, Dr Mounirou Dia de l'Alliance nationale de lutte contre les maladies non transmissibles a rappelé qu'au Sénégal, plus de 11 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année, relevant que "ce sont surtout les femmes qui payent le plus lourd tribut".

"17% des cas concernent le cancer du col de l'utérus, 16% le cancer du sein. N'oublions pas que chez l'homme, il y a le cancer de la prostate qui représente près de 8% des cas", a fait savoir le cardiologue.

Face à ces réalités, nous rappelons que le cancer n'est pas une "fatalité", a-t-il insisté, soulignant que "nous pourrons éviter les complications et les cas de décès".

"Au Sénégal, la lutte contre le cancer ne peut se faire sans une approche globale et concertée", a estimé le cardiologue Mounirou Dia.