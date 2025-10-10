Sénégal: Amsatou Sow Sidibé souligne l'importance de l'éducation financière dans l'émancipation économique des femmes

Dakar — L'éducation financière constitue un levier essentiel pour l'autonomisation économique et sociale des femmes sénégalaises, a affirmé, jeudi, à Dakar, Pr Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH).

"L'éducation financière est extrêmement importante parce que les femmes se battent pour accéder à des moyens financiers. Mais encore faut-il qu'elles aient les outils nécessaires pour gérer ces ressources et éviter certaines formes de gaspillage, notamment dans les cérémonies familiales", a déclaré Mme Sidibé.

La professeure intervenait à la clôture de la deuxième année du programme "Femmes d'Avenir" et au lancement de la troisième promotion dont elle est la marraine.

Ce programme initié par Eramet Grande Côte Sénégal et l'organisation Women In Africa Philanthropy (WIA) a enregistré la présence du directeur général de ce programme, Frédéric Zanklan, d'autorités locales dont le préfet de Louga Maude Manga, de bénéficiaires et de partenaires du projet.

Le programme Femmes d'Avenir vise à former les femmes à l'éducation financière, à renforcer leur confiance en elles et à impacter durablement l'économie sénégalaise.

Il ambitionne également de favoriser l'autonomisation économique des femmes à travers des formations pratiques, des accompagnements personnalisés et la création de réseaux de solidarité féminine.

Elle a souligné la nécessité pour les femmes d'apprendre à épargner et à produire davantage de richesses, estimant que "cette capacité de gestion et de production leur permet non seulement d'assurer leur propre développement, mais aussi de contribuer à celui du pays ".

Amsatou Sow Sidibé a salué sa désignation comme marraine de cette troisième cohorte, un geste qu'elle dit accueillir "avec beaucoup de plaisir et de gratitude" de la part d'Eramet et de l'association Femmes d'Avenir.

S'adressant aux bénéficiaires du programme, elle a insisté sur la formation continue et les valeurs du leadership féminin.

"Le leadership, ça s'acquiert. Il repose sur trois piliers : le savoir, le savoir-faire et le savoir-être ", a-t-elle expliqué.

"Le savoir, il faut aller le chercher jusqu'en Chine, et il ne se limite pas à l'école française. Le savoir-faire, c'est faire bien les choses, produire de la qualité, être compétitif. Et le savoir-être, ce sont les valeurs. Les femmes doivent les incarner et les diffuser dans tout le pays ", a-t-elle ajouté.

La présidente de la CNDH a enfin appelé les femmes à "s'unir, persévérer et agir ensemble pour un développement inclusif et durable ", affirmant qu'elle est "avec elles" et qu'elle est "derrière elles".

"Ensemble, nous allons forcer et foncer pour que le développement du Sénégal devienne une réalité", a-t-elle fait valoir.