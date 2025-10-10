Sénégal: 14 décès enregistrés sur 119 cas de la fièvre de la vallée du Rift

Saint-Louis — Le bilan est passé à quatorze décès pour la région de Saint-Louis (nord) qui a enregistré jusqu'ici 104 cas de la fièvre de la vallée du Rift (FVR), a appris l'APS du Service régional d'éducation et de la santé.

La région dont les cinq districts sont touchés par l'épidémie compte trente-deux cas simples suivis à domicile, soixante et onze guéris, deux cas d'hospitalisation et deux cas sortis d'hospitalisation, selon la source.

Le bulletin du mercredi 8 octobre faisait état de 110 cas enregistrés dans la région de Saint-Louis dont 69 guéris, et 119 cas dont 16 décès au niveau national, depuis le début de l'épidémie.

La fièvre de la vallée du Rift touche aujourd'hui trois régions : Saint-Louis où elle a été officiellement déclarée le 25 septembre dernier, Louga et Matam.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé, jeudi, que le Centre hospitalier régional de Saint-Louis a reçu des équipements modernes de réanimation destinés à la lutte contre l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift.

"Envoyés par la direction des équipements et de la maintenance, ces équipements permettent d'augmenter significativement la capacité d'accueil et de traitement, en particulier pour les cas graves", lit-on sur la page X du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.