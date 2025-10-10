Sénégal: Louga enregistre deux décès sur quatre personnes positives à la fièvre de la Vallée du Rift

9 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Le directeur régional de la Santé de Louga (nord), Cheikh Sadibou Senghor, a annoncé, jeudi, la confirmation de quatre cas de fièvre de la Vallée du Rift (FVR) dans la région dont deux décès.

"Il y a quatre cas qui sont confirmés au niveau de la région de Louga, dont un cas simple et trois cas graves. Parmi ces cas, nous avons malheureusement enregistré deux décès", a-t-il déclaré à l'APS.

Selon Dr Senghor, 19 prélèvements ont déjà été effectués dans la région de Louga dans le cadre de la surveillance épidémiologique.

"Avec la brigade d'hygiène, nous avons procédé à la désinfection et à la désinsectisation des zones concernées. Par ailleurs, 1 000 têtes de bétail ont été vaccinées et 271 prélèvements effectués chez les animaux", a expliqué le directeur régional de la Santé de Louga.

Il a ajouté que 47 cas d'avortements ont été recensés dans le cheptel et que 1 210 éleveurs ont été sensibilisés sur les modes de transmission de la maladie.

Le directeur régional de la Santé a rappelé que "la transmission interhumaine de la fièvre de la Vallée du Rift n'a pas été démontrée, contrairement à celle de la Covid-19".

"C'est un moustique qui pique un animal infecté puis un être humain qui peut transmettre la maladie. Le contact avec les produits issus d'avortement chez les animaux, la consommation de lait non pasteurisé ou de viande contaminée sont également des sources d'infection", a précisé Cheikh Sadibou Senghor.

