Sénégal: Une personne de nationalité étrangère arrêtée à l'aéroport Blaise Diagne avec plus de 32 kg de Haschich (douanes)

Dakar — La Brigade du tourisme des douanes de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) a, annoncé, jeudi, avoir effectué une saisie de plus de 32 kilogrammes de haschich, signalant que le propriétaire est un étranger détenteur d'une double nationalité, en provenance d'un pays asiatique et en partance pour un pays frontalier.

"La Brigade du Tourisme des douanes rattachée à la Subdivision des douanes de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass, a effectué une importante saisie de résine de cannabis communément appelée haschich", lit-on dans un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la direction générale des douanes.

La source précise qu'il s'agit de 59 paquets d'un poids total de 32,686 kilogrammes.

La valeur de la drogue saisie n'a pas été mentionnée.

L'opération d'interception de la drogue a été conduite sur la base de critères objectifs de ciblage et de techniques d'investigation des unités douanières de l'AIBD, précisent les douanes sénégalaises, soulignant que le jeudi 2 octobre 2025, l'unité de l'aéroport a "ciblé et isolé deux valises accompagnées".

"Le passage de ces valises au scanner douanier a permis de déceler des indices qui confortent les agents dans leurs soupçons", rapporte le texte.

Les investigations menées par la suite ont permis d'identifier et d'arrêter le "propriétaire, un étranger détenteur d'une double nationalité, en provenance d'un pays asiatique et en partance pour un pays frontalier à partir de l'AIBD", détaille la même source.

À l'ouverture des valises par le propriétaire lui-même, les agents ont, effectivement, découvert la présence des paquets contenant de la drogue qui, après analyse des échantillons, se sont révélés positifs au Haschich, précise la Division de la communication et des relations publiques de la direction générale des douanes.

"Le trafiquant est mis à la disposition du parquet de Mbour", signale le communiqué.