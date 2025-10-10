Burkina Faso: Cuba - L'ambassadeur Adams Medah remet les copies figurées de ses lettres de créance

Manignan Roxane Adams Medah, nouvellement accrédité auprès de la République de Cuba, a été reçu au ministère des Relations extérieures de Cuba, le vendredi 3 octobre 2025, par Anayansi Rodriguez Camejo, vice-ministre des Relations extérieures du Cuba.

Cette démarche s'inscrit dans la procédure normale de prise de fonction du nouvel ambassadeur et constitue une occasion pour lui de remettre les copies figurées de ses lettres de créance. La cérémonie a permis de réaffirmer les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Les deux personnalités ont également discuté des perpectives pour renforcer les relations entre la République de Cuba et le Burkina Faso. Dans leurs échanges, la vice-ministre a évoqué la visite du ministre des Relations extérieures de Cuba à Ouagadougou en mars 2025.

Selon elle, cette visite constitue un signal fort de la bonne coopération qu'entretiennent les deux pays. Manignan Roxane Adams Medah a transmis à la vice-ministre, les salutations amicales et fraternelles de Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur. Transmettant en retour les salutations du ministre des Relations extérieures de Cuba à son homologue burkinabè, la vice-ministre a souhaité à Manignan Roxane Adams Medah, une fructueuse mission. Par cet acte, l'ambassadeur du Burkina Faso en République de Cuba peut d'ores et déjà assumer ses fonctions en attendant la présentation des Lettres de créance.

DCRP/MAECR-BE

