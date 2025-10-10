Burkina Faso: Forum International « Investir au Burkina Faso » - Capter des investissements structurants pour une nation prospère et souveraine

La Ire édition du forum international « Investir au Burkina Faso », s'est ouvert, le jeudi 9 octobre 2025 à Ouagadougou. Durant 48 heures, les participants vont explorer les pistes d'investissements au pays des Hommes intègres.

Les 9 et 10 octobre 2025 se tiennent le Forum « international investir au Burkina Faso » sur le thème : « Investissements structurants pour un Burkina Faso souverain », autour de plusieurs panels, conférences, rencontres B to B, B to C, tables rondes et réseautages. C'est le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Gnaniodem Serge Poda, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, jeudi 9 octobre 2025 à Ouagadougou. Le président de l'Assemblé législative de Transition, Ousmane Bougouma, a représenté le Président du Faso, Ibrahim Traoré, patron de la Ire édition.

La République populaire de Chine est le pays invité d'honneur, avec le Mali, Niger, le Ghana et l'Inde comme pays invités spéciaux. Plus de 1000 investisseurs de 48 pays du monde entier prennent part à ce forum. Le ministre Poda a mentionné que le forum international « Investir au Burkina Faso » est unévénement majeur de dialogue économique, d'innovation technologique et de transformation structurelle, un cadre pour les acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, de réfléchir, structurer et investir dans un avenir durable et profitable à tous, surtout dans une économie nationale performante.

L'investissement privé doit jouer un rôle d'accélérateur

La croissance économique du pays s'est accélérée pour atteindre 4,9% en 2024 contre 3% en 2023. « Sur la période 2025-2026, il est attendu de bonnes perspectives pour l'économie burkinabè, avec une croissance estimée à 6,3% en 2025 et 6,4% en 2026, dont les retombées seront profitables aux populations », a-t-il étayé. C'est pourquoi, selon lui, pour maintenir cette tendance, l'investissement privé doit jouer un rôle accélérateur aux côtés de l'investissement public, en phase avec la vision « bâtir une économie souveraine et résiliente basée sur la transformation industrielle endogène des matières ». Serge Poda a exhorté donc les acteurs du secteur privé, à être des artisans de la transformation nationale.

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a déclaré que ce forum est une manière de réaffirmer que le Burkina demeure une terre de potentialités et d'opportunités énormes portée par l'intégrité, la détermination et la résilience de son peuple. Il a invité les investisseurs à investir au pays des Hommes intègres, car l'avenir s'annonce radieux. « Vous avez au Burkina Faso de nombreuses opportunités. Une jeunesse et une main d'oeuvre interne et travailleuse, un dispositif légal et réglementaire accueillant », a-t-il déclaré.

Il a confié que le président du Faso prêtera une attention particulière aux conclusions des travaux, car, c'est un forum important qui lui tient à coeur. Le conseiller économique par intérim de la République populaire de Chine, chargé d'affaires, Lu Shan, a affirmé que ces dernières années, les relations sino-burkinabè se sont développées rapidement, sous la direction stratégique des deux chefs d'Etat.

Depuis 2024, plus de 1 000 fonctionnaires burkinabè ont participé à des séminaires en Chine, couvrant des domaines tels que l'agriculture, l'énergie, le commerce, l'investissement, la culture, les sports, l'éducation, la santé et la sécurité. « De plus en plus, des entreprises chinoises viennent investir au Burkina », a-t-il révélé. Tout en félicitant le gouvernement burkinabè pour la réussite du forum, il lui a exprimé ses sincères remerciements pour le privilège réservé à la Chine en tant que pays invité d'honneur.