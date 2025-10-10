Burkina Faso: Chambre de commerce et d'industrie - Les acteurs de la chaine logistique en conclave

Le président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Achille Roland Sow a présidé une rencontre d'échanges avec les acteurs de la chaine logistique, le mercredi 8 octobre 2025, à Ouagadougou.

Il s'est agi précisément de comprendre l'insuffisance d'espace de stationnement aux principaux points d'entrées et de transit au pays des Hommes intègres. Le directeur général de la CCI-BF, Seydou Tou, a indiqué que le transport représente un maillon essentiel du commerce extérieur et constitue le moyen principal d'approvisionnement du Burkina. Il a ajouté que les inconforts vécus par les chauffeurs impactent négativement le quotidien, l'efficacité et la compétitivité de l'économie.

En plus, M. Tou a laissé entendre que la Chambre de Commerce doit suivre avec une grande attention les préoccupations exprimées, ces derniers jours, notamment sur les réseaux sociaux par les transporteurs et les chauffeurs de camions concernant l'état de certaines plateformes de la CCI-BF et les points d'entrée et de transit du Burkina Faso. « Nous travaillons avec l'appui de l'Etat pour apporter des réponses durables à travers un programme cohérent d'aménagement et de modernisation des infrastructures logistiques de la CCI-BF », a-t-il expliqué.

En outre, Il a confié que certaines plateformes de la logistique ont subi des dégradations dues à l'usage intensif au regard de l'évolution croissante et rapide de la cadence d'approvisionnement du pays des Hommes intègres. A cet effet, il a indiqué qu'en perspective, un programme d'investissements prioritaires dans les infrastructures logistiques d'un montant d'environ 82,5 milliards FCFA, a été élaboré sur 4 ans y compris l'année 2025. M. Tou a aussi rappelé que des efforts ont déjà été faits au niveau national avec : 40 hectares aménagés à Bobo-Dioulasso ; 2,5 hectares à Dakola ; 6,5 hectares en cours à Ouessa.

Pour lui, ces infrastructures vont contribuer à soulager certaines pressions en matière d'espace de parking. Quant au directeur régional des douanes du Kadiogo, Evariste Somda, il a annoncé que le bureau le plus concerné actuellement est celui de Ouaga-Inter qui dispose de 80 vérificateurs. Ainsi, à l'entendre, chaque vérificateur traite 3 dossiers par jours. Par ailleurs, il a déclaré que le directeur général des douanes a pris suffisamment des mesures pour qu'aucun camion ne puisse traîner au niveau du bureau de dédouanement.