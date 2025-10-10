Burkina Faso: Investissement - Obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au pays

Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé, le jeudi 9 octobre 2025, le Conseil des ministres. Lors du point fait à la presse à la fin des travaux, le ministre Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises pour le bien-être des populations conformément à la Révolution Progressiste Populaire.

Au titre du ministère de l'Economie et des Finances, le Conseil a adopté le rapport à mi-parcours de la mise en oeuvre du Plan d'action pour la stabilisation et le développement (PA-SD), en 2025. Selon le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, l'évaluation à mi-parcours affiche des résultats satisfaisants de la mise en oeuvre de la politique nationale de développement. Il note un résultat de 46,98%. « Il y a eu des accélérations dans les différents projets.

Ces accélérations sont consécutives aux orientations du président du Faso qui a toujours insisté pour que la mise en oeuvre des projets puisse aller très vite », indique le ministre Nacanabo, escomptant des bons qualitatifs d'ici la fin de l'année 2025. Il a annoncé un nouveau référentiel de développement qui entre en vigueur en janvier 2026 en remplacement du PA-SD dont l'échéance est prévue pour fin 2025. Ce nouveau plan va tenir compte du contexte de la Révolution progressiste populaire, des Initiatives présidentielles et des projets structurants afin de donner davantage d'emplois et d'opportunités aux jeunes, précise le ministre de l'Economie et des Finances.

Obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina

Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant obligation pour les grandes entreprises de construire un siège au Burkina Faso. Pour le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, ces entreprises doivent contribuer aussi à l'urbanisation et avoir un meilleur ancrage au pays. « Le projet de loi prévoit que toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois derniers exercices atteint 5 milliards F CFA, auront désormais l'obligation de construire leur siège au Burkina Faso, suivant les standards

bien définis », explique le ministre Nacanabo. Il ajoute que ces entreprises vont bénéficier d'un accompagnement de l'Etat en termes d'avantages fiscaux sur certains matériaux de construction, et selon des délais bien définis.

