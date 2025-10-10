Burkina Faso: Commercialisation de la cigarette - Une solution électronique pour lutter contre la fraude

La société SIRI PRODUITS ET COMPAGNIE, spécialisée dans la fabrication de cigarettes de diverses marques, a lancé le mardi 7 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso, son premier paquet de cigarettes avec les stickers du nouveau système sécurisé de traçabilité et d'authentification des produits du tabac au Burkina Faso, SMAT, adopté par le gouvernement. Ce dispositif vise à lutter contre la fraude de la cigarette et à protéger la santé des populations.

Dans la dynamique de modernisation et de sécurisation du secteur du tabac, et conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la lutte antitabac, le gouvernement, après une décennie de mise en oeuvre d'un premier système, a adopté un dispositif novateur. Ce dispositif vise, selon ses concepteurs, à renforcer la transparence, à protéger la santé publique et à lutter efficacement contre le commerce illicite des produits du tabac sur le territoire national.

C'est dans cette dynamique que la société KAPEO SA a mis en oeuvre un nouveau système de marquage, d'authentification, de suivi et de traçabilité des produits du tabac et de nouveaux produits du tabac fabriqués au Burkina Faso ou importés, SMAT. Ce nouveau système est implémenté à l'usine de fabrication de cigarettes à Bobo détenue par la société SIRI PRODUITS ET COMPAGNIE. Son lancement officiel a eu lieu, le mardi 7 octobre 2025, au sein de cette usine en présence de plusieurs acteurs du monde économique de la région du Guiriko.

A l'occasion, le promoteur de la société KAPEO SA, Rabin Goro, a invité les industries manufacturières et les importateurs de cigarettes à emboiter le pas à SIRI PRODUITS ET COMPAGNIE en adoptant la nouvelle solution technologique. « Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans cette mise en oeuvre, et c'est avec fierté et satisfaction que nous constatons l'effectivité du système au sein de l'unité de production de la société SIRI PRODUITS ET COMPAGNIE.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette dernière s'érige ainsi en première unité de production à se conformer au décret », a indiqué M. Goro. A ce titre, le promoteur de la société KAPEO a salué l'engagement de SIRI PRODUITS ET COMPAGNIE. Il a aussi les autres acteurs de l'industrie du tabac à emboîter le pas de SIRI PRODUITS ET COMPAGNIE. Pour lui, SMAT n'est pas seulement une solution technologique, il est un instrument au service de la transparence, de la justice économique, et de la santé de la population.

En somme, le SMAT de l'avis de M. Goro, a pour objectif notamment de lutter contre le commerce illicite des produits du tabac, d'améliorer les recettes fiscales et de permettre de réduire le taux de ventes illégales, actuellement estimé à 35 %, à moins de 5 % d'ici cinq ans, tout en assurant une traçabilité complète des produits depuis la production jusqu'au point de vente. Il a invité tous ceux qui sont dans le domaine du tabac à s'assurer de l'apposition des stickers sécurisés sur leurs produits avant de les commercialiser ou de les consommer.

La directrice générale de SIRI PRODUITS ET COMPAGNIE, Nemouna Sawadogo, a exprimé sa fierté d'être la première entreprise à se conformer à la réglementation. « Cette étape cruciale renforce la confiance des consommateurs et traduit notre engagement à accom-pagner l'Etat dans sa politique de lutte contre la fraude », a-t-elle laissé entendre. Elle a remercié les partenaires techniques et les services de l'Etat pour leur accompagnement dans la mise en oeuvre de ce nouveau système.