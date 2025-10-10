Burkina Faso: Journée mondiale de la Poste 2025 - Sous le signe du service local à portée mondiale

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a organisé la Rencontre nationale des acteurs postaux (RENAP), jeudi 9 octobre 2025, à Ouagadougou.

Des acteurs postaux nationaux se sont réunis, jeudi 9 octobre 2025, à Ouagadougou. Et pour cause, honorer la Rencontre nationale des acteurs postaux (RENAP) dans le cadre de la Journée mondiale de la poste (JMP), célébrée chaque 9 octobre de l'année. Les participants ont échangé sur le thème de la JMP 2025 : « Service local, portée mondiale ».

Ils ont fait une rétrospection des activités des opérateurs postaux publics et privés et passé en revue les différentes innovations. La représentante de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Elise Kaba, a indiqué que ce thème rappelle « avec force » que les services postaux, bien qu'ancrés dans les réalités locales, constituent un levier puissant de transformation mondiale.

« En effet, depuis plus de 150 ans, l'Union postale universelle (UPU) incarne cette vision : relier les peuples, rapprocher les nations et garantir à chaque citoyen, où qu'il soit, un accès équitable à la communication, aux services essentiels et à l'innovation », a-t-il rappelé.

Au Burkina Faso, la Poste est un acteur stratégique du développement, de l'inclusion sociale et de la transition digitale, a-t-il ajouté. « La Poste est présente dans nos villes comme dans nos villages, au plus près des populations, pour offrir des services postaux, financiers, numériques et logistiques adaptés aux besoins des citoyens. Elle constitue, à ce titre, un vecteur de résilience, de solidarité et de souveraineté particulièrement dans le contexte sécuritaire de notre pays », a soutenu la représentante de la ministre chargée de la Transition digitale.

La performance de la Poste BF saluée

Elle a salué la performance remarquable de la Poste Burkina Faso (La Poste BF) qui, en dépit de la situation sécuritaire difficile, a vu son classement mondial nettement amélioré, selon le rapport sur l'indice intégré pour le développement postal (2IDP) de l'UPU.

« Dans un monde en mutation, marqué par la montée du commerce électronique, les défis climatiques et les exigences croissantes en matière de connectivité, notre engagement est clair : moderniser le secteur postal, renforcer ses capacités, et le positionner comme un pilier de la transformation digitale inclusive », a expliqué la représentante de la ministre chargée de la Transition digitale. Mme Kaba a également fait mention des actions multiformes des opérateurs postaux, tout en invitant l'ensemble des citoyens, des partenaires et des institutions à renouveler leur confiance au service postal national.

Quant au directeur général des activités postales, Oumarou Ouédraogo, il a relevé que la JMP revêt une importance symbolique pour le secteur postal au Burkina Faso qui la célèbre avec les autres secteurs postaux du monde. « C'est une grande satisfaction de magnifier la Journée mondiale de la Poste 2025 qui consacre également le 151e anniversaire de l'Union postale universelle », a-t-il confié.

La thématique, pour le directeur général des activités postales, va permettre aux acteurs postaux nationaux de réfléchir sur les acquis et les perspectives des services postaux au profit de la population. « La Poste et l'ensemble de ses acteurs oeuvrent nuit et jour au bien-être de la population en fournissant le service postal universel qui est une responsabilité confiée par le gouvernement au secteur postal.

C'est donc une invite à profiter des opportunités postales au niveau international et des décisions en vue de les implémenter sur le plan national », a laissé entendre Oumarou Ouédraogo. Les participants devraient examiner les voies et moyens pour résoudre les difficultés d'envoie des colis postaux qui causent souvent des désagréments aux clients. A l'issue de la RENAP, des opérateurs postaux recevraient la visite des acteurs postaux.