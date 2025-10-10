Le ministère de la Justice et des Droits humains, Chargé des relations avec les Institutions, Garde des Sceaux a organisé, en collaboration avec l'Université Lédéa-Bernard-Ouédraogo (ULBO), une rencontre d'échanges et de partage d'expériences entre les Etoiles du Faso et les étudiants de l'université. C'était le mardi 7 octobre 2025 à Ouahigouya, à l'occasion de la rentrée solennelle de l'année académique 2025-2026 et dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

C'est dans une ambiance empreinte de solennité que la communauté de l'universitaire Lédéa-Bernard-Ouédraogo s'est retrouvée pour marquer le lancement officiel de l'année académique 2025-2026. Placée sous la présidence du gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, la cérémonie a rassemblé les autorités administratives, le corps enseignant, les étudiants et d'autres invités venus témoigner leur attachement à l'excellence académique et aux valeurs nationales.

L'un des moments forts de la cérémonie était les échanges avec les « Etoiles du Faso ». Des échanges qui ont permis aux étudiants de dialoguer avec les quatre modèles de réussite de la région et de la capitale burkinabè. Ces invités ont partagé leurs expériences de vie et de carrière et encourager la jeunesse à la discipline, à la persévérance et de garder la foi en l'avenir. « J'invite les étudiants à faire de cette année académique, une année d'engagement, une année de réflexion, une année d'actions.

Soyez fiers de votre université, soyez fiers de votre pays, et surtout, soyez fiers d'être des citoyens actifs et responsables. Je vous renouvelle mes félicitations, mes encouragements, et vous assure de mon soutien indéfectible », a laissé entendre Ramata Ilboudo, l'une des Etoiles du Faso.

Avant ces échanges, le président de l'ULBO, Pr Adama Ouéda, a remercié le ministère de la Justice et des Droits humains, chargée des relations avec les institutions, Garde des Sceaux et le gouverneur de la région de Yaadga pour leurs appuis constants dans la tenue de l'activité. Cette rentrée est placée sur le thème : « Engagement citoyen et respect des valeurs et des symboles nationaux ». Pour le Pr Ouéda, ce choix n'est pas anodin. « Le thème nous interpelle tous.

Plus que jamais, il est impératif que chacun d'entre nous soit conscient de notre redevabilité envers notre Nation, de la responsabilité envers elle, de l'importance de nos symboles et de la volonté de construire un avenir meilleur en tant que citoyens engagés. Chers étudiants, vous êtes l'avenir de notre pays. Soyez fiers de notre identité et engagez-vous à être les acteurs du changement positif. Le chemin sera parsemé d'embûches, mais c'est justement en surmontant ces épreuves ensemble que nous bâtirons une communauté forte et résiliente », a-t-il estimé.

Faire de l'ULBO, un tremplin de citoyenneté

Le président de l'ULBO a souhaité que cette nouvelle année académique soit placée sous le signe de l'excellence, de l'engagement et du respect mutuel. Il a par ailleurs invité la communauté universitaire à cultiver ensemble l'esprit patriotique et à oeuvrer sans relâche pour faire de l'université Lédéa-Bernard-Ouédraogo, un véritable tremplin de savoirs et de citoyenneté.

Pour le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, l'engagement patriotique est le socle sur lequel repose tout développement d'une nation forte. « En tant qu'universitaires, nous sommes appelés à créer, acquérir et transmettre le savoir, mais également à le mettre au service de notre pays. A cet égard, j'invite chacun d'entre vous à cultiver son engagement envers notre patrie le Burkina Faso », a-t-il dit.

A l'occasion, un cours inaugural sur le civisme et l'engagement patriotique a été offert aux étudiants par le commissaire de police, Paul Nikièma, en présence des autorités. La cérémonie a également été ponctuée par une remise de prix et d'attestations aux meilleurs étudiants des différentes filières ainsi que des lettres de félicitation aux enseignants-chercheurs de l'ULBO, promus du CAMES.