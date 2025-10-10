Burkina Faso: Caravane citoyenneté active - Des coups de pinceaux sur les murs et voies de Kaya

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda a officiellement lancé, le 5 octobre 2025 à Kaya, la caravane de la citoyenneté active, initiée par le Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB).

Après Ziniaré, Korsimoro et Boussouma, c'est Kaya, capitale régionale des Koulsé qui a accueilli la caravane de la citoyenneté active, le dimanche 5 octobre 2025 pour son lancement officiel. Placée sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, l'activité a été marquée par une remise d'attestations de reconnaissance à des acteurs de développement et des coups de pinceaux sur le site de réalisation de travaux d'embellissement de peinture sur murs et voies de la ville de Kaya.

Selon le Directeur général (DG) du Groupement d'intérêt public du Programme national de volontariat du Burkina Faso (GIP-PNVB), Djourmeté Nestor Noufé, la Caravane de la citoyenneté active (CCA) vise à renforcer la participation citoyenne, la solidarité et la cohésion sociale dans les communautés burkinabè. « A travers cette caravane, nous voulons créer un espace de dialogue, de synergie active, d'échanges et de mobilisation générale populaire, dont les volontaires seront le fer de lance afin que les communautés locales se lèvent main dans la main pour construire notre pays », a-t-il indiqué. Un mois durant, elle sillonnera des localités de cinq régions du Burkina à savoir les Koulsé, le Kadiogo, le Nando, le Nazinon et l'Oubri.

Saluant cette initiative, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda a déclaré que cette caravane incarne la vision du GIP-PNVB de faire du volontariat un levier stratégique de participation citoyenne et de développement communautaire.

« Elle représente un jalon majeur dans la promotion de la citoyenneté responsable, de la solidarité et de la cohésion sociale », a-t-il souligné. Pour le ministre Somda, la citoyenneté active, plus que le respect les lois, est un engagement pour le bien de sa communauté, un soutien des projets de développement local et un travail collectif pour un Burkina Faso plus uni et plus résilient.