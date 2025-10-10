Dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le Chef d'état-major de la Gendarmerie nationale (CEMGN), le colonel Kouagri Natama, a lancé l'opération montée des couleurs et de sensibilisation des scolaires, le jeudi 9 octobre 2025, au lycée Nelson-Mandela, à Ouagadougou.

La Gendarmerie nationale va jouer sa partition dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPP), conformément à la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour booster le civisme et le patriotisme en milieu scolaire, le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale (CEMGN), le colonel Kouagri Natama, a instruit toute son institution dans les différentes positions des services déconcentrés de procéder à des cérémonies de montée des couleurs au profit des élèves dans plusieurs établissements d'enseignement primaire et secondaire sur l'ensemble du territoire national.

Ces cérémonies solennelles sont à chaque fois suivies d'un message sensibilisateur à l'endroit des élèves. Pour le CEMGN, la cérémonie s'inscrit dans le cadre de la seconde phase de la IIe édition des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, instituées par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le but de raviver chez les Burkinabè, les valeurs fondamentales de patriotisme, d'intégrité et de citoyenneté responsable. Selon ses explications, ces journées visent à consolider les bases de la Nation burkinabè, à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

« Plus concrètement, il s'agit pour chaque Burkinabè, durant cette période, de poser des actes simples tels que : planter un arbre, contribuer à l'effort de paix, s'engager comme VDP, accomplir consciencieusement ses tâches d'agent public, protéger et respecter les biens publics, payer ses impôts, respecter le code de la route (...) », a indiqué le patron de la gendarmerie nationale. Aussi, l'officier supérieur de la gendarmerie a rappelé que le Burkina est résolument engagé dans la Révolution Populaire Progressiste qui trouve ses fondements dans des principes de civisme, de citoyenneté responsable, de patriotisme, de cohésion sociale et de la paix.

Selon lui, il s'agit également de mobiliser les citoyens autour d'un projet de société fondé sur la responsabilité collective et l'engagement patriotique. Expliquant la vision de cette Révolution aux scolaires, le colonel Natama a demandé aux apprenants d'être des élèves modèles, des citoyens exemplaires. Et cela, a-t-il précisé, commence par le respect des consignes de l'autorité (lois, règlements intérieurs...), des symboles de la Nation (drapeau, armoiries...), des biens publics (tables-bancs, armoires, salles de classes...), des règles en matière de circulation routière (le port des casques, les feux tricolores ; panneaux de circulations...), de l'assiduité aux cours et du don de soi dans les devoirs et exercices etc. « Vous devez bannir des comportements comme la consommation de drogues et de stupéfiants, d'alcool entre autres », a conseillé le CEMGN, en plus d'inviter les élèves à l'ordre, la discipline et le travail.