Burkina Faso: Prévention des conflits - Un projet pour favoriser l'engagement des jeunes

9 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gbetcheni Constantin et Bertrand KAMBIRE

L'Association pour la promotion de l'éducation non formelle (APENF) a organisé un atelier de lancement de la nouvelle phase 2025-2028 du projet SIPAS-Burkina Faso, mardi 7 octobre 2025 à Ouagadougou.

SIPAS-Burkina Faso est un service de soutien aux initiatives de promotion de la paix au Sahel. Ainsi, après le succès de la phase précédente du projet SIPAS-Burkina Faso 2022-2025, l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle (APENF) a lancé une nouvelle phase couvrant la période 2025-2028. C'est le président du Conseil d'administration de l'APENF, Emmanuel Goabaga, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement, mardi 7 octobre 2025 à Ouagadougou.

Selon lui, la précédente phase a permis de soutenir 28 microprojets portés par des promoteurs locaux et d'expérimenter des approches participatives favorisant le dialogue, la cohésion et le vivre-ensemble. Pour cette nouvelle phase, 24 microprojets sont jugés réalisables. Le secrétaire exécutif de l'APENF, Abdoulaye Yonaba, a laissé entendre que le projet a été initié en partenariat avec Pain pour le Monde (PpLM) et certains partenaires pour le financement de microprojets des promoteurs des structures partenaires qui oeuvrent pour la promotion de la Paix au Sahel dans 3 thématiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Entre autres, il a cité la gestion participative et pacifique des ressources extractives (REX), l'éducation à la paix, la démocratie et la bonne gouvernance (EDP) et les médias pour la paix (COM). L'objectif de cette phase selon lui, est de contribuer à la promotion de la paix et à la cohésion sociale, favoriser l'engagement accru des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits.

Il s'agira donc d'aller auprès des associations, a-t-il poursuivi, des communautés travaillant au sein des villages pour leur permettre de développer des micro-projets. Le président du Conseil d'administration de l'APENF, Emmanuel Goabaga, a souhaité que cette nouvelle phase connaisse un succès. Tout en rappelant que SIPAS Burkina est un mécanisme de financement des initiatives pour la paix et la stabilité, Emmanuel Goabaga a invité l'ensemble des partenaires à s'engager collectivement pour faire de la paix une réalité durable.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.