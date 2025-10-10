Sénégal: Aliou Sall, frère de l'ex-président, en garde à vue pour soupçons de blanchiment de capitaux

Au Sénégal, nouvelle interpellation dans l'entourage de l'ancien président Macky Sall (2012-2024) : Aliou Sall, le frère de l'ancien chef d'État, et son épouse, ont été placés en garde à vue le jeudi 9 octobre au soir dans le cadre d'une instruction ouverte par le pool judiciaire et financier sur de possibles faits de blanchiment de capitaux.

C'est suite à un rapport de l'agence anti-corruption, la Centif, que le parquet financier du Sénégal a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire. Les interrogations portent sur des entrées d'argent jugées suspectes par la Centif et qui pourraient relever du délit de blanchiment de capitaux dans le cadre d'opérations foncières.

En cause, selon l'avocat d'Aliou Sall joint par RFI, 240 millions de francs CFA arrivés sur le compte de la société immobilière de l'ancien maire de la commune de Guediawaye. Aliou Sall a dû se justifier sur leur provenance, lors de son audition.

Plusieurs convocations visant l'entourage proche de Macky Sall

L'interpellation d'Aliou Sall intervient dans un contexte d'accélération des poursuites judiciaires au niveau du parquent financier, à la suite de la transmission d'une quarantaine de dossiers par la Centif, avec plusieurs convocations qui vise l'entourage proche de Macky Sall.

Amadou Sall, le fils, est sous le coup de plusieurs enquêtes concernant des flux financiers suspects dans des entreprises liées à sa famille. Mais il y a aussi le patron de presse et conseiller de l'ancien président, Madiambal Diagne : sous le coup d'un mandat d'arrêt international, la justice veut l'interroger sur une affaire de rétrocommission estimée à plus de 32 millions d'euros.