Madagascar: Cambodge - 21 Malgaches victimes d'un réseau de traite de personnes

L'ambassade de Madagascar à Pékin a annoncé suivre de très près la situation de 21 ressortissants malgaches actuellement détenus dans un centre de la police locale à Siem Reap, au Cambodge. Selon le communiqué officiel diffusé par le ministère des Affaires étrangères, ces personnes ont été piégées par une fausse promesse d'emploi organisée par un réseau de traite de personnes.

D'après l'Ambassade, ces ressortissants avaient d'abord été pris en otage par des organisations criminelles les contraignant à commettre des escroqueries en ligne, un phénomène connu sous le nom de « online scamming ». Leur libération et leur prise en charge par la police cambodgienne représentent, selon la représentation diplomatique, « une avancée importante pour leur mise en sécurité et leur futur rapatriement à Madagascar ».

Dans le cadre de sa mission de protection et d'assistance aux citoyens malgaches en détresse à l'étranger, l'ambassade de Madagascar à Pékin précise qu'elle « maintient un contact permanent avec les autorités cambodgiennes afin de clarifier leur statut et de garantir leur prise en charge dans le plein respect de leurs droits et de leur dignité ». Une fois leur situation régularisée, les démarches nécessaires seront engagées « sans délai afin de faciliter leur retour au pays ».

L'Ambassade saisit également cette occasion pour lancer un appel à la vigilance à l'endroit des ressortissants malgaches face aux offres d'emploi à l'étranger, notamment celles proposées en ligne par des agences ou des particuliers. Elle rappelle l'importance de « suivre scrupuleusement la procédure indiquée dans le communiqué du 23 mai 2022 du ministère des Affaires étrangères », relatif à la gestion des départs des travailleurs migrants.

