Madagascar: Cambodge - 21 Malgaches victimes d'un réseau de traite de personnes

10 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

L'ambassade de Madagascar à Pékin a annoncé suivre de très près la situation de 21 ressortissants malgaches actuellement détenus dans un centre de la police locale à Siem Reap, au Cambodge. Selon le communiqué officiel diffusé par le ministère des Affaires étrangères, ces personnes ont été piégées par une fausse promesse d'emploi organisée par un réseau de traite de personnes.

D'après l'Ambassade, ces ressortissants avaient d'abord été pris en otage par des organisations criminelles les contraignant à commettre des escroqueries en ligne, un phénomène connu sous le nom de « online scamming ». Leur libération et leur prise en charge par la police cambodgienne représentent, selon la représentation diplomatique, « une avancée importante pour leur mise en sécurité et leur futur rapatriement à Madagascar ».

Dans le cadre de sa mission de protection et d'assistance aux citoyens malgaches en détresse à l'étranger, l'ambassade de Madagascar à Pékin précise qu'elle « maintient un contact permanent avec les autorités cambodgiennes afin de clarifier leur statut et de garantir leur prise en charge dans le plein respect de leurs droits et de leur dignité ». Une fois leur situation régularisée, les démarches nécessaires seront engagées « sans délai afin de faciliter leur retour au pays ».

L'Ambassade saisit également cette occasion pour lancer un appel à la vigilance à l'endroit des ressortissants malgaches face aux offres d'emploi à l'étranger, notamment celles proposées en ligne par des agences ou des particuliers. Elle rappelle l'importance de « suivre scrupuleusement la procédure indiquée dans le communiqué du 23 mai 2022 du ministère des Affaires étrangères », relatif à la gestion des départs des travailleurs migrants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.