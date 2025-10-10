Madagascar: Gouvernement - Un millier et demi de CV reçus par la Présidence

Une dizaine de jours après l'appel à candidatures lancé par le président de la République, les CV affluent sur la plateforme de recrutement Linkedin.

Critères requis

En annonçant la dissolution du gouvernement Ntsay le 29 septembre 2025, le chef de l'État a lancé en même temps l'appel à candidatures pour le recrutement des futurs ministres et secrétaires d'État. Il a invité les candidats à déposer directement leurs CV au Palais d'Ambohitsorohitra ou à les poster en ligne sur le réseau Linkedin de la Présidence de la République. En plus des compétences, « l'amour de la patrie et de la servir » fait partie des critères requis pour être sélectionné dans la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre tout aussi « new look » qui a été nommé le 5 octobre dernier, en la personne du général de division Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo.

Une trentaine de postes. Malgré l'appel au boycott de l'opposition qui a fait part de sa décision commune de ne pas participer au nouveau gouvernement, un demi-millier de dossiers de ministrables ou qui pensent l'être, ont été reçus dès les premiers jours. À la date d'avant-hier, le nombre de dossiers - sous pli fermé - remis en main propre auprès de la Présidence et postés en ligne sur le réseau social professionnel a atteint 1 200. À ce rythme, il faut s'attendre aujourd'hui à un demi-millier de CV reçus pour une trentaine de postes, sauf si l'effectif des secrétaires d'État venait à être complété pour passer de 2 à 11, tel qu'il était prévu auparavant.

Noms de redoublants

De toute façon, il n'y aura jamais assez de place pour tous les candidats dans le nouveau gouvernement, malgré l'ouverture annoncée par le maître d'Iavoloha et réitérée par le locataire de Mahazoarivo. « Sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les membres du gouvernement », selon la Constitution. Sans fixer de dead line. Tout peut aller très vite, à la vitesse d'un TGV comme les nominations des trois ministres respectivement en charge des Forces Armées, de la Sécurité Publique et de la Gendarmerie. Et ce, compte tenu de la nécessité d'assurer, dans les meilleurs délais, « la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ».

C'est l'urgence du moment pour le Premier ministre qui entend ouvrir son gouvernement à « plusieurs forces vives et politiques ». Reste à savoir s'il va proposer au président de la République, des noms de redoublants voire de triplants, c'est-à-dire de membres du gouvernement sortant dont un certain nombre a encore envoyé des CV et « déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis », sans toujours mentionner tout ce qu'ils ont fait et/ou pas fait,