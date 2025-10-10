Le président de la Banque africaine de développement lance un appel à la solidarité en amont de la session cruciale d'annonces de contributions au FAD-17

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Sidi Ould Tah, a lancé un appel à la solidarité et à une action décisive alors que les pays donateurs et les pays bénéficiaires se préparent pour la session cruciale d'annonces des contributions au 17e cycle de reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD-17), prévue mi-décembre à Londres.

S'adressant aux plénipotentiaires du FAD et aux représentants des 37 pays africains bénéficiaires du Fonds à l'issue d'une réunion préparatoire de deux jours à Lusaka, en Zambie, M. Ould Tah a souligné que le Fonds n'est pas simplement un mécanisme d'aide traditionnel, mais « un véhicule d'investissement stratégique conçu pour débloquer des capitaux privés, renforcer la résilience et stimuler une croissance inclusive dans les pays les plus vulnérables du continent. »

« Cette reconstitution des ressources n'a rien à voir avec une aide, il s'agit plutôt d'investissements dont les rendements sont mesurables », a-t-il déclaré. « Le FAD demeure notre instrument collectif pour débloquer des capitaux privés, favoriser la résilience et stimuler une croissance inclusive. »

Lors de la réunion de Lusaka, le gouvernement zambien a annoncé son engagement à hauteur de 5 millions de dollars pour la 17e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement.

La réunion de Lusaka a comporté des visites sur le terrain qui ont permis de mesurer l'impact tangible des financements du FAD, notamment sur le site de Nitrogen Chemicals of Zambia et dans le cadre du Projet d'éducation scientifique et technologique de l'université de Zambie. Ces visites ont également permis de voir comment les financements concessionnels se traduisent par la sécurité alimentaire, l'emploi des jeunes et posent les fondements d'une Afrique plus autonome.

Appelant à l'efficacité et à la concentration avant la réunion de Londres en décembre 2025, le président Ould Tah a exhorté les délégués à finaliser les discussions sur les politiques et les engagements de Lusaka. « Je n'ai qu'une seule demande à vous faire : alors même que nous quittons Lusaka, poursuivons nos échanges bilatéraux afin de conclure toutes nos discussions sur les engagements politiques et les questions connexes, afin que nos réunions à Londres puissent se concentrer pleinement sur les annonces de contributions et les partenariats », a-t-il déclaré.

Il a salué les plénipotentiaires du FAD pour leur engagement constructif et les préoccupations légitimes qu'ils ont soulevées tout au long des travaux, notant que leurs conseils éclaireront la prochaine phase des préparatifs.

« Alors que nous tournons maintenant nos regards vers Londres, gardons en nous l'esprit de Lusaka : un esprit d'unité, de pragmatisme et de détermination partagée pour faire du FAD-17 une reconstitution emblématique pour l'Afrique », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu que la session d'annonces de contributions marquera non pas une fin, mais un nouveau départ : le début d'un nouveau cycle d'ambition, de confiance et de résultats. »

Le Fonds africain de développement est le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, qui fournit des financements essentiels à 37 pays africains à faible revenu et fragiles. Il soutient le développement des infrastructures, l'intégration régionale, la croissance du secteur privé et les réformes de gouvernance qui favorisent le développement durable et la réduction de la pauvreté à travers le continent.

Un rapport sur la mise en oeuvre et les résultats du FAD-16, présenté lors de la réunion de Lusaka, a démontré l'impact transformateur du Fonds en 2024. Intitulé « Stimuler la croissance inclusive : des investissements stratégiques pour des résultats probants », il a révélé que les investissements du FAD ont permis de fournir un accès à l'eau potable à 2,9 millions de personnes, de raccorder plus de 500 000 personnes à l'électricité -- dont plus de 250 000 femmes -- et d'améliorer les services de santé pour 1,2 million de personnes. Le Fonds a également soutenu plus de 24 000 entreprises agro-industrielles -- dont plus d'un tiers sont dirigées par des femmes -- et formé 520 000 agriculteurs à des pratiques résilientes au climat. En outre, il a soutenu la réhabilitation de 614 km de routes et a aidé à créer ou à soutenir plus de 560 000 emplois, tout en étendant les services TIC de base à 1,3 million de personnes supplémentaires.

À l'approche de sa session d'annonces de contributions de décembre, la 17e reconstitution des ressources du FAD représente une occasion cruciale de mobiliser un soutien international plus fort en faveur des pays africains les plus vulnérables, dans un contexte marqué par la persistance des vents contraires de l'économie mondiale et les défis climatiques.

Cliquez sur le lien suivant pour regarder la vidéo sur l'impact du FAD : https://vimeo.com/1125128800