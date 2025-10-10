Madagascar: CCIFM - Lalaina Rabemananjara, nouveau Directeur général

La Chambre de Commerce et d'Industrie France-Madagascar (CCIFM) vient de nommer son nouveau Directeur général. Il s'agit de Lalaina Rabemananjara, un professionnel reconnu avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement économique et la gouvernance. « Il mettra son expertise en stratégie et partenariats au service du rayonnement de cette association à but non lucratif créée en 2003, et de ses membres », a communiqué cette entité consulaire.

Promouvoir les échanges

Il est à rappeler que la CCIFM constitue le premier réseau d'affaires franco-malgache comptant plus de 450 adhérents. Ses membres opérant dans différents secteurs d'activité tels que l'artisanat, l'agroalimentaire, le BTP, les télécommunications, la finance, la distribution, l'industrie, les services, la recherche et la formation. Sa mission est de promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre Madagascar et ses partenaires, plus particulièrement la France. Elle soutient également les partenariats tout en organisant des événements d'affaires et en offrant des services d'accompagnement et de formation dans le but d'encourager les investissements dans un environnement favorable et favoriser la croissance des entreprises. Le développement des relations bilatérales n'est pas en reste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il faut savoir que la CCIFM fait partie intégrante du réseau des Chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international (CCIFI), qui fédère 120 Chambres françaises à travers 95 pays du monde et réunit près de 35 000 entreprises adhérentes. Elle est également un membre actif du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), principale confédération patronale nationale réunissant plus de 2 000 entreprises.