Congo-Brazzaville: Soirée « Warriors 2.0 » - Petit Fally attendu à Oyo

Le 18 octobre, la ville d'Oyo, dans la Cuvette, accueillera la soirée « Warriors 2.0 » organisée par 10 novembre Events. Cette rencontre culturelle mettra à l'honneur l'artiste congolais Petit Fally, figure montante de la scène musicale de la République démocratique du Congo.

La soirée aura pour objectif principal de valoriser la jeunesse congolaise à travers la musique, tout en renforçant les liens communautaires. Elle s'annonce tel un espace de rencontre, de partage et de célébration des talents locaux, incarnant une volonté de faire rayonner la culture congolaise dans toute sa diversité, en mettant en avant des artistes engagés et inspirants.

Pour cette occasion, Petit Fally interprétera plusieurs de ses titres phares, dont Nzoto na nzoto, Mobali ya bolingo, Libanga ya vie et Tika nga na vivre. Ces chansons, connues pour leur énergie et leurs paroles touchantes, seront accompagnées de quelques exclusivités issues de ses dernières créations. Le public pourra ainsi découvrir en avant-première les nouvelles sonorités de l'artiste.

Au-delà du concert, plusieurs activités sont prévues pour enrichir l'expérience des participants. La soirée débutera par une ouverture artistique mêlant danse urbaine et slam. Un espace VIP Black offrira aux invités privilégiés un cocktail et une rencontre privée avec l'artiste. Par ailleurs, des stands de créateurs locaux et de restauration traditionnelle seront installés, permettant de découvrir les richesses artisanales et culinaires du pays. L'animation DJ prolongera la fête jusqu'à minuit.

Depuis ses débuts, Petit Fally a su imposer son style et sa voix singulière. Il compte à ce jour trois albums majeurs à savoir Échos d'Afrique (2020), Rythmes du fleuve (2022) et Identité (2024). Ce dernier opus, salué par la critique, témoigne d'une maturité artistique et d'un engagement profond envers les réalités sociales et culturelles du Congo.

L'artiste ne cesse d'élargir son horizon musical à travers des featuring remarqués. Il a notamment collaboré avec Gaz Mawete sur le remix de Libanga, avec Innoss'B pour le titre Mboka na biso, et avec la chanteuse camerounaise Blanche Bailly sur Coeur battant. Il a également participé à la compilation AfroVibes central 2023, aux côtés de plusieurs artistes africains de renom.

Le talent de Petit Fally a été récompensé à plusieurs reprises. Il a reçu le Prix du meilleur espoir masculin aux Congo Music Awards 2021, ainsi que le Trophée de la meilleure performance live au Festival Ndule ya mboka en 2023. En 2024, il a été nominé aux Afrima dans la catégorie "Artiste francophone de l'année", confirmant ainsi son rayonnement continental.

Né à Kinshasa, Petit Fally a grandi dans les quartiers populaires de Lemba, où il a puisé son inspiration entre rumba, ndombolo et afrobeat. Autodidacte, il a commencé sa carrière dans les cabarets avant de se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Son authenticité, sa voix puissante et son attachement à la culture congolaise lui ont permis de bâtir une communauté fidèle et engagée.