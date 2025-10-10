Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Histoire économique du Congo 1880-1968 »

9 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Aubin Banzouzi

Publié aux éditions Anthropos à Paris, en France, par deux experts en macro-économie, l'ouvrage « Histoire économique du Congo 1880-1968 » éclaire sur les forces et faiblesses des débuts de la nation congolaise sur le plan économique.

Samir Amin et Catherine Coquery-Vidrpvitch analysent l'histoire économique du Congo français à l'Union douanière et économique d'Afrique centrale, de 1880 à 1968. Le livre permet de découvrir l'évolution de l'économie congolaise pendant la colonisation et presqu'une décennie après l'indépendance. C'est, en effet, une période marquée par l'implantation des grandes compagnies concessionnaires. Les causes du sous-développement remontent à cette époque avec le pillage des ressources naturelles et l'exploitation abusive des indigènes.

A partir de 1920 jusqu'à 1945, un autre type de gestion macro-économique est mis en place. Certaines productions primaires, principalement forestières et agricoles, sont développées dans la colonie pour l'intérêt de la métropole. Cela perdure jusqu'en 1958. Et de 1960 à 1968, le Congo entre dans sa phase contemporaine. Cette deuxième période, loin d'insuffler l'autodynamisme, ne marque guère la rupture avec les pratiques coloniales. Au contraire les blocages et la mainmise dans le financement du secteur public s'accentuent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce sont presque les mêmes réalités auxquelles sont confrontées la plupart des pays groupés dans l'Union douanière et économique d'Afrique centrale, notamment le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon et le Tchad. L'histoire économique de cette sous-région d'Afrique montre que les anciennes colonies françaises sont les pourvoyeurs des capitaux destinés à la métropole, et non le contraire comme on le fait souvent croire.

Enfin de compte, ce livre permet de déceler les vraies causes de la stagnation économique du Congo malgré l'exploitation de ses abondantes ressources naturelles pour une faible population indigène qui croupit majoritairement dans la misère sociale. Pour les coauteurs de ce précieux ouvrage, la colonisation est un échec dans la politique économique de ce pays.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.