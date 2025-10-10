Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Histoire économique du Congo 1880-1968 »

Publié aux éditions Anthropos à Paris, en France, par deux experts en macro-économie, l'ouvrage « Histoire économique du Congo 1880-1968 » éclaire sur les forces et faiblesses des débuts de la nation congolaise sur le plan économique.

Samir Amin et Catherine Coquery-Vidrpvitch analysent l'histoire économique du Congo français à l'Union douanière et économique d'Afrique centrale, de 1880 à 1968. Le livre permet de découvrir l'évolution de l'économie congolaise pendant la colonisation et presqu'une décennie après l'indépendance. C'est, en effet, une période marquée par l'implantation des grandes compagnies concessionnaires. Les causes du sous-développement remontent à cette époque avec le pillage des ressources naturelles et l'exploitation abusive des indigènes.

A partir de 1920 jusqu'à 1945, un autre type de gestion macro-économique est mis en place. Certaines productions primaires, principalement forestières et agricoles, sont développées dans la colonie pour l'intérêt de la métropole. Cela perdure jusqu'en 1958. Et de 1960 à 1968, le Congo entre dans sa phase contemporaine. Cette deuxième période, loin d'insuffler l'autodynamisme, ne marque guère la rupture avec les pratiques coloniales. Au contraire les blocages et la mainmise dans le financement du secteur public s'accentuent.

Ce sont presque les mêmes réalités auxquelles sont confrontées la plupart des pays groupés dans l'Union douanière et économique d'Afrique centrale, notamment le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon et le Tchad. L'histoire économique de cette sous-région d'Afrique montre que les anciennes colonies françaises sont les pourvoyeurs des capitaux destinés à la métropole, et non le contraire comme on le fait souvent croire.

Enfin de compte, ce livre permet de déceler les vraies causes de la stagnation économique du Congo malgré l'exploitation de ses abondantes ressources naturelles pour une faible population indigène qui croupit majoritairement dans la misère sociale. Pour les coauteurs de ce précieux ouvrage, la colonisation est un échec dans la politique économique de ce pays.