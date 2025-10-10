Congo-Brazzaville: Cinéma - Olivier Kissita nominé aux Sotigui Awards 2025

Connu pour ses brillantes prestations dans les séries et films, le jeune réalisateur franco-congolais Olivier Kissita vient d'être nominé aux Sotigui Awards pour une seconde fois, au Burkina Faso, dans trois catégories distinctes. Cet événement qui se tiendra le 15 novembre récompense les meilleurs acteurs du cinéma africain.

Les Sotigui Awards sont un événement culturel annuel pour la promotion des meilleurs acteurs africains et de la diaspora qui se sont illustrés par leur jeu d'acteur. La sélection se fonde essentiellement sur la capacité de conservation de l'action dans les sciences, la qualité et le jeu d'interprétation, la crédibilité d'action dans son rôle... Pour cette édition, plus de quarante acteurs issus de plusieurs pays africains sont nominés dans seize catégories distinctes.

Olivier Kissita a été nominé dans trois catégories, notamment Sotigui de meilleur acteur d'Afrique centrale, Sotigui d'or et Sotigui du public africain. L'on compte également d'autres catégories comme le Sotigui de meilleur acteur d'Afrique australe, de meilleur espoir africain, le Sotigui du public africain, de meilleure interprétation féminine burkinabè et bien d'autres. Il sera aussi question, comme de coutume, de distinguer un lauréat de chaque catégorie parmi les nominés.

Né d'un père congolais et d'une mère guadeloupéenne, Olivier Kissita est acteur, réalisateur, producteur et comédien basé en France. Il s'est révélé au grand public dans les séries telles que " Barbershop", " Cut", " Cacao". Il aura fallu attendre son apparition dans le film "Sexe, love and money" en tant qu'acteur principal pour que sa célébrité s'étende davantage. Son rôle dans ce film ivoirien a confirmé son talent et accru sa visibilité. Avec ce film, en effet, il a déjà emporté deux grands prix sur la scène internationale, à savoir le prix du meilleur acteur principal lors du Festival Paris ivoire cinéma et le prix du meilleur réalisateur au Festival Monaco charity film.

Si la caméra a toujours été pour lui un outil de prédilection, son ascension fulgurante, quant à elle, est le fruit d'un dur labeur. Après son baccalauréat en cinéma et une licence en droit en sciences-po à la Sorbonne, il a suivi un cursus de deux ans chez Acting international pendant lequel il a fait des stages à Broadway. De cette expérience, Olivier Kissita plonge activement en autodidacte dans l'écriture de scénarios, dans la réalisation de vidéos et web-séries à travers lesquelles il fait passer des petits messages instructifs tout en faisant rire.

Un succès sur YouTube qui le propulsera à la télévision. Il est donc la preuve vivante que le talent ne connaît pas de frontières et que la créativité peut devenir un langage universel. Son parcours inspire une génération qui croit qu'il est possible de transformer ses rêves en réalité sans jamais trahir ses racines. Il ne se contente pas que de représenter le Congo dans son art, mais plutôt l'élève, l'honore et l'offre au monde entier comme un joyau culturel.

Actuellement, Olivier Kissita est plongé activement dans son film en post-production intitulé "Frères d'ombres". Le synopsis met en avant un jeune chômeur aux pensées suicidaires qui rêve de devenir acteur professionnel depuis son enfance. Mais un jour, il voit son rêve de vie être dérobé par son meilleur ami d'enfance. Il va tout faire pour récupérer ce fameux rôle qui mettra, par ailleurs, fin à leur amitié, la seule chose qui les maintenait en vie jusqu'ici. Le film est porté par le casting des acteurs tels qu'Olivier Kissita lui- même en tant que réalisateur, Faycal Acloque, Marie-Louise Compain, Laura Devoti, Laurence El Kaim ...