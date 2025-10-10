Madagascar: Congrès de l'UICN - Une opportunité de défendre la biodiversité unique du pays

Plusieurs entités et organisations représentent la Grande île au congrès de l'UICN (International Union Conservation for Nature)

Transformer les défis écologiques en leviers de développement équitable.Une opportunité s'offre à Madagascar, qui participe au Congrès mondial de l'UICN, organisé jusqu'au 15 octobre 2025 à Abou Dhabi. Cet événement, le plus important au monde consacré à la conservation de la biodiversité et au développement durable, revêt une importance particulière pour la Grande île. Détentrice d'un patrimoine naturel parmi les plus riches au monde, avec plus de 80 % d'espèces endémiques, Madagascar oeuvre pour préserver cette biodiversité exceptionnelle -- une richesse aujourd'hui menacée par la déforestation, l'exploitation illégale des ressources naturelles et les effets du changement climatique.

A saisir

Pour Madagascar, ce rendez-vous international représente avant tout une opportunité de diplomatie verte. Les représentants malgaches y défendront une vision de la conservation intégrée au développement, où la protection de la nature et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales avancent de pair.

Cette approche vise à convaincre les partenaires internationaux de soutenir des projets à fort impact social et environnemental. Le pays mise également sur ce congrès pour mobiliser des financements destinés à renforcer la gestion durable des forêts, la restauration des écosystèmes et la protection des zones marines. À travers sa participation, Madagascar entend démontrer qu'il n'est pas seulement un sanctuaire écologique en péril, mais un acteur engagé dans la construction d'un modèle de développement durable et équitable -- au bénéfice de la planète tout entière.