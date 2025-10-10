Madagascar: CHU Befelatanana - Manifestations du côté d'Anosy et Mahamasina

La maternité de Befelatanana reçoit des projectiles, les parturientes et les nouveau-nés respirent du gaz lacrymogène.

Le personnel de la maternité de Befelatanana a constaté, hier, des traces explicites laissées par des projectiles sur les infrastructures de l'établissement. De même, les accompagnants des parturientes et les personnels de santé au sein de ce Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie et Obstétrique Befelatanana (CHUGOB) se sont plaints des effets du gaz lacrymogène sur les patientes dont certaines viennent de subir une opération césarienne, et sur les nouveau-nés.

En effet, des bombes lacrymogènes ont été lancées à proximité de la maternité, dont quelques-unes ont atterri dans l'enceinte de l'établissement. La situation a amené les personnels de santé à lancer un appel aux autorités compétentes pour que de tels agissements cessent immédiatement, et que les droits des patients ainsi que leur dignité humaine soient respectés. Ils dénoncent également le fait que la sécurité au sein de leur établissement ne soit pas assurée, exposant les patients, les accompagnants et le personnel de santé, à des dangers.