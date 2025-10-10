Madagascar: Saison cyclonique 2025-2026 - Fort risque d'atterrissage autant sur la côte Est que sur la côte Ouest

La saison cyclonique 2025-2026 s'annonce proche de la moyenne climatologique avec 1 à 3 systèmes pouvant impacter directement Madagascar. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM) , il y autant de risque d'atterrissage sur la côte Est que sur la côte Ouest de Madagascar. Il est aussi important de souligner que vu le contexte actuel du changement climatique, il suffit d'un seul cyclone intense pour causer des impacts considérables. « Il convient donc de mettre en oeuvre dès à présent et comme à chaque début de saison les préparations pour la saison qui va commencer », recommande la DGM.

Précipitations

Des risques de déficit en eau dus au manque de précipitations pourraient être observés dans la région Androy et le Sud de la Région Atsimo Andrefana pour les mois d'Octobre à Novembre 2025. Pour le mois de Janvier 2026, en plus de ces deux régions, la région Anosy pourrait également être concernée. Vu les fortes probabilités de précipitation abondantes pour le mois de Janvier 2026, le risque d'inondation est important pour les régions à l'Est de Madagascar, particulièrement pour les régions DIANA, SAVA, Vatovavy, Fitovinany et le Nord de la région Atsimo Atsinanana. Ce risque élevé est encore maintenu pour les régions DIANA et SAVA pour le mois d'Avril 2026.

Températures

Pour les températures moyennes saisonnières, elles seront plus chaudes que la normale saisonnière dans la majeure partie de la Grande Ile sauf dans la région Androy, au Sud des régions Atsimo Andrefana et Anosy où elles seront normales à plus chaudes que la normale saisonnière en octobre et novembre.

Quant aux températures moyennes saisonnières, elles seront plus chaudes que la normale saisonnière sauf dans la région Atsinanana, à l'Est des régions Analamanga, Itasy, Vakinankaratra et Amoron'i Mania, le Nord de la région Vatovavy et le Sud de la région Alaotra Mangoro où elles seront normales à plus chaude que la normale saisonnière en décembre 2025 jusqu'en février 2026. En fin de saison, les températures moyennes seront normales à plus chaude dans les régions Menabe, Atsimo Andrefana et Androy. Pour le reste, elles seront plus chaudes que la normale saisonnière.