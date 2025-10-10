Madagascar: Conjoncture nationale - Le Marathon International de Tana reporté en 2026

Le Marathon International de Tana (MIT), prévu pour les 18 et 19 octobre 2025, n'aura finalement pas lieu cette année. L'annonce officielle du report a été faite par les organisateurs, invoquant une conjoncture nationale défavorable.

Une décision difficile, mais prévisible, au vu de la situation sociale et sécuritaire qui prévaut actuellement dans la capitale et dans plusieurs grandes villes du pays.

Le communiqué de la direction du MIT souligne que la sécurité des coureurs, du public et des partenaires demeure une priorité absolue. L'événement, qui devait se tenir en plein air avec pour point névralgique l'esplanade de l'Hôtel de Ville à Analakely, se heurte à une réalité complexe : ce lieu emblématique reste inaccessible, toujours encerclé par les forces de l'ordre à neuf jours du départ.

Dans ce contexte, organiser une manifestation d'une telle envergure relève du véritable casse-tête.

Du côté des athlètes, la déception est palpable. Après plusieurs années de suspension, cette 20e édition était très attendue. Les coureurs malgaches s'étaient préparés intensément, espérant que le marathon puisse se tenir, quitte à être simplement reporté de quelques semaines.

Mais l'annonce d'un report à l'année prochaine constitue un coup dur. Beaucoup espéraient encore une solution intermédiaire, mais la situation nationale rend toute planification impossible pour le moment.

Rendez-vous en 2026

Malgré tout, les organisateurs tiennent à rassurer les participants. Le Village Marathon, déjà installé, témoigne des efforts logistiques et environnementaux déployés. Le MIT ne se résume pas à une simple course : il porte des valeurs citoyennes et écoresponsables, notamment à travers son partenariat avec la « Journée sans pollution ». « Les modalités de remboursement des inscriptions sont en cours de préparation. Les coureurs seront informés très prochainement des démarches à suivre via les canaux officiels du MIT -- site web, réseaux sociaux et médias partenaires », peut-on lire dans le communiqué. En attendant des jours meilleurs, la direction du Marathon International de Tana remercie l'ensemble de ses soutiens et appelle à la compréhension. Elle promet une prochaine édition plus ambitieuse, plus résiliente, et toujours porteuse d'espoir pour le sport malgache.