Madagascar/Mali: Éliminatoires mondiales 2026 - Les Barea affûtent leurs armes à Bamako

Les Barea de Madagascar ont posé leurs valises à Bamako ce jeudi après-midi, après avoir arraché une précieuse victoire (2-1) face aux Coelacanthes des Comores, mercredi, lors de la neuvième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à Abidjan. Avant leur départ, les joueurs ont effectué une séance de décrassage afin de récupérer de ce derby intense disputé sous une pluie battante. Désormais, les protégés de Corentin Martins se tournent vers leur dernier défi : un choc face aux Aigles du Mali, ce dimanche soir, au stade du 26-Mars, pour la dernière journée de cette campagne qualificative.

Une deuxième place à défendre

Avec 19 points (+8), Madagascar occupe la deuxième place du groupe I, derrière le Ghana, déjà qualifié (22 points, +16). Une victoire face au Mali est impérative pour sécuriser cette position, qui garantirait un ticket pour les barrages. En cas de succès éclatant, combiné à une improbable défaite du Ghana face aux Comores, les Barea pourraient même rêver d'une qualification directe, à condition de combler l'écart au goal-average. Mais pour Corentin Martins et ses joueurs, l'objectif immédiat est clair : battre le Mali et rester dans la course au Mondial. Dans son analyse d'après-match, Corentin Martins a reconnu la difficulté de la rencontre :

« On ne s'attendait pas à un match facile. Les Comores ont montré des qualités, et avec la pluie, il fallait s'adapter. On a marqué tôt, mais on a manqué de mouvement pour conserver le ballon. En deuxième mi-temps, le deuxième but nous a donné de l'air, et Geordan Dupire a été décisif ». Le sélectionneur français a également insisté sur la mentalité de son groupe : « Depuis mars, on travaille pour faire comprendre aux joueurs qu'on peut viser la Coupe du Monde. Ils ont mérité cette deuxième place par leur travail et leur solidarité. Même si le jeu n'était pas parfait, ils ont montré des valeurs collectives et un état d'esprit irréprochable ». Corentin Martins s'est dit fier des résultats et du soutien du peuple malgache, soulignant l'importance de cette dynamique avant le choc face au Mali.