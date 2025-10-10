Madagascar: Basketball - Muriel et Christiane rejoignent la Tamponnaise de la Réunion

Muriel Hajanirina et Christiane Jaofera, deux figures emblématiques du club MB2ALL viennent de signer un contrat d'un an avec La Tamponnaise Basket. Ce transfert vers le club champion de l'île de La Réunion marque un tournant majeur dans leur carrière.

Véritables légendes vivantes du club MB2ALL, Muriel et Christiane ont un palmarès intense. Sacrées multiples championnes de Madagascar, elles incarnent la persévérance. Leur parcours est une source d'inspiration pour une génération de jeunes basketteuses qui rêvent de suivre leurs traces. Au-delà de leurs trophées, ces deux athlètes ont été les piliers du développement et de la structuration de leur club de coeur. Par leur leadership et leur engagement sans faille, elles ont contribué à faire de MB2ALL une référence incontournable sur la scène nationale.

Leur domination sur le championnat de Madagascar N1A est tout simplement phénoménale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : dix finales consécutives, un exploit remarqué. Sur cette décennie de règne, elles ont décroché cinq titres de championnes et cinq médailles d'argent, une preuve de leur constance au plus haut niveau. C'est donc un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les deux joueuses.

En rejoignant La Tamponnaise, le tenant du titre réunionnais, elles s'offrent un défi à la hauteur de leur talent. Ce transfert vient également renforcer les ponts sportifs entre Madagascar et La Réunion. Deux anciennes internationales malgaches, à savoir Carole Mangalaza et Ange Rasoambolonoro sont passées par le club. Muriel et Christiane ont signé un contrat d'un an au sein du club réunionnais. Elles sont déjà arrivées à La Réunion mercredi 8 octobre dernier.