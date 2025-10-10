Afrique: Miss Planet International 2025 - Tatiana Raharinirina représentera Madagascar

Madagascar sera dignement représenté sur la scène mondiale par Tatiana Raharinirina. Elle est, en effet, sélectionnée pour participer au concours Miss Planet International 2025, prévu le 15 mars prochain au théâtre Koh Pich à Phnom Penh, au Cambodge.

Après avoir brillé lors de Miss Planète France, où elle a su séduire le comité par sa prestance et son engagement, l'organisation internationale a choisi de lui confier la mission de porter les couleurs de son pays, Madagascar. Une reconnaissance méritée pour cette jeune femme passionnée et investie, déjà couronnée Miss Francophone 2025.

Un concours engagé pour la planète.

Le concours Miss Planet International se distingue des compétitions de beauté classiques. Il se veut un mouvement mondial en faveur du développement durable, inspiré par les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU.

Son objectif : créer des modèles féminins inspirants, capables de défendre l'environnement, de promouvoir l'amour et le respect de la planète, et de favoriser un changement social positif.

Chaque participante, appelée "Gardienne de la Planète", est invitée à proposer un Objectif de Développement Durable n°18 -- un objectif symbolique visant à enrichir l'Agenda 2030 des Nations Unies, qui en compte officiellement 17. Cette initiative permet à chaque candidate de présenter une idée originale pour un monde plus durable.

Une ambassadrice à la hauteur

Âgée de 27 ans, Tatiana Raharinirina détient un Master en droit international public, avec une spécialisation en droit de l'environnement -- un domaine parfaitement en accord avec la philosophie du concours.

Son parcours dans le mannequinat a débuté en 2017. L'année suivante, elle a été élue première dauphine de Miss Analamanga, avant de participer à Miss Monde Madagascar. Aujourd'hui, elle est influenceuse à succès, animatrice télé, danseuse et entrepreneure. Elle a fondé sa propre école de mannequinat, Atara, ouverte depuis un an, où elle forme les jeunes Malgaches à la confiance en soi, à la discipline et à l'élégance.

À travers cette nouvelle aventure, Tatiana Raharinirina incarne l'image d'une jeunesse malgache ambitieuse, cultivée et engagée.

En rejoignant le mouvement Miss Planet International, elle prouve qu'il est possible d'allier élégance et conscience écologique pour un avenir meilleur.