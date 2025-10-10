Madagascar: Général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo - Appel à la discipline et à la cohésion des militaires

Le général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo a officiellement pris ses fonctions à la tête du ministère des Forces armées. À l'occasion de la cérémonie de passation avec son prédécesseur, le général Lala Sahivelo, hier à Ampahibe, il a lancé un message clair : les militaires doivent rester unis et disciplinés.

Dans son premier discours, le nouveau ministre a insisté sur la cohésion interne. « Je vous exhorte à garder votre calme en cette période difficile traversée par le pays. Restons unis malgré les divergences d'opinion, car les Forces armées sont indivisibles », a-t-il déclaré.

Le général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo a rappelé que le respect des lois et règlements internes reste le socle de la discipline militaire. L'obéissance à la hiérarchie et la conformité aux règles constituent, selon lui, des garanties contre toute dérive. Ce message intervient dans un contexte politique tendu, où l'unité de l'armée apparaît comme une condition de stabilité. Le ministre a souligné que la loyauté des militaires devait aller exclusivement à la République, à l'abri de toute instrumentalisation politique.

Protéger la population

Le ministre a également insisté sur la mission fondamentale de l'armée : protéger le peuple et garantir la sécurité nationale. Il a appelé à renforcer les actions de prévention et de lutte contre l'insécurité, en ville comme dans les zones rurales. Selon lui, les forces armées ne doivent pas se limiter à des opérations défensives mais jouer un rôle actif auprès des citoyens.

Cette approche s'inscrit dans la ligne fixée par le président de la République, Andry Rajoelina, qui a confié aux Forces de défense et de sécurité la mission de rétablir rapidement l'ordre.

« N'oubliez pas que nous venons du peuple, nous servons le peuple et nous retournerons au peuple », a conclu le ministre, rappelant la vocation populaire de l'institution militaire et son devoir de proximité avec les citoyens.