Madagascar: Mondial 2026 - Les Barea se préparent pour les barrages

Les Barea boucleront la phase de groupes des qualifications à la Coupe du monde 2026 avec le match contre les Aigles du Mali, dimanche, au stade du 26-Mars.

La sélection malgache garde toutes ses chances. Avec 19 points (+8), Madagascar occupe la deuxième place du groupe I derrière le Ghana, leader avec 22 points (+16). Les deux poursuivants, le Mali et les Comores, sont distancés de quatre points. La place de dauphin ne peut donc plus être contestée. L'enjeu est désormais continental : terminer parmi les quatre meilleures deuxièmes et décrocher un ticket pour les barrages de la Confédération africaine de football (CAF).

Pour l'heure, Madagascar figure déjà dans ce carré, en attendant les résultats de la neuvième journée dans quatre autres groupes. Une victoire contre le Mali dimanche ne ferait que consolider cette position et confirmerait la présence des Barea parmi les quatre meilleures deuxièmes.

Un parcours exigeant

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le format des qualifications a changé avec l'élargissement de la Coupe du monde à quarante nations, contre trente-deux auparavant. Pour la zone Afrique, les neuf premiers de groupe se qualifieront directement. Les quatre meilleures deuxièmes devront passer par les barrages continentaux.

Ces barrages se joueront en deux étapes : les demi-finales, le 10 novembre, puis la finale, le 18 novembre. Le vainqueur représentera l'Afrique lors des barrages intercontinentaux organisés par la FIFA entre le 23 et le 31 mars 2026. Six équipes y participeront : une pour la CONCACAF (Amérique du Nord), une pour l'AFC (Asie), une pour la CAF (Afrique), une pour la CONMEBOL (Amérique du Sud) et une pour l'OFC (Océanie). Deux nations sont déjà qualifiées : la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.

Selon le règlement, les deux équipes les mieux classées au classement FIFA entreront directement en demi-finales. Les quatre autres disputeront un tour préliminaire. Les vainqueurs rejoindront les exemptés pour se disputer les deux tickets restants vers la Coupe du monde.