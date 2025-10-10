Madagascar: Centrale thermique de DE 105 MW - Plusieurs étapes à franchir avant la mise en service

Le convoi exceptionnel transportant les équipements de la centrale thermique de 105 MW progresse vers Antananarivo. Mais avant toute mise en service effective, plusieurs étapes restent à franchir.

Les équipements, en cours d'acheminement depuis le port de Toamasina, ne seront pas immédiatement opérationnels à leur arrivée sur le site d'Ambohimanambola. « Ces moteurs sont restés deux ans au port sans avoir fonctionné. Il faudra donc procéder à une révision complète avant le montage, les essais et le raccordement au Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) », indique une source avisée, hier. Cette même source souligne que les moteurs sont de haute qualité et réputés pour leurs performances.

Aucun délai précis n'a encore été communiqué pour la finalisation des travaux. Notre interlocuteur rappelle toutefois que 75 % de la construction de la centrale est déjà achevé, tandis que les 25 % restants dépendent de l'arrivée des équipements. Le président de la République, Andry Rajoelina, a fixé comme objectif la fin du délestage d'ici 2026. La mise en service de cette centrale thermique, d'une capacité de 105 MW, constitue l'une des solutions avancées par l'État pour résorber le déficit du RIA.

Afin de préserver les infrastructures routières de la RN2, les équipements ne seront pas acheminés en une seule fois. Leur livraison se fera par étapes.

Perturbations

La première phase, correspondant à une capacité de 45 MW sur les 105 prévus, a quitté Toamasina hier. Selon les estimations, le convoi pourrait atteindre Antananarivo plus tôt que prévu. Initialement programmé sur trois jours, avec des arrêts à Brickaville et Moramanga, le trajet pourrait être bouclé en deux jours. « Vu l'allure des véhicules, ils pourraient arriver dès demain. Ils ont déjà dépassé Brickaville il y a une trentaine de minutes », confiait notre source hier vers 16 heures.

Ce premier convoi exceptionnel comprend quatorze colis transportés par huit camions semi-remorques et porte-chars. Il renferme notamment un bloc moteur de 74 tonnes, cinq carters d'huile et huit rails de fixation du moteur. Des perturbations de la circulation sont attendues sur la RN2 lors de leur passage.