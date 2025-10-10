Madagascar: Basketball - Deux légendes de MB2ALL s'envolent pour La Réunion

Christiane Jaofera Minaoharisoa et Muriel Harisoa Hajanirina se sont envolées hier pour rejoindre le club de La Tamponnaise Basketball, à La Réunion.

Une nouvelle aventure s'ouvre pour deux icônes du basket malgache, Christiane Jaofera Minaoharisoa et Muriel Harisoa Hajanirina, après une décennie de succès partagés sous les couleurs de Mb2all. Elles ont rejoint La Réunion, pour évoluer au sein du club La Tamponnaise Basketball.

Christiane et Muriel laissent derrière elles un vide immense dans le coeur des supporters malgaches, habitués à voir ces deux complices inséparables sur et en dehors du terrain. Figures emblématiques de Mb2all et du basketball féminin malgache, les deux basketteuses vont désormais écrire une nouvelle page de leur histoire sous d'autres cieux, sans pour autant tourner le dos à l'équipe nationale, que ce soit en 3x3 ou en 5x5. La Tamponnaise Basketball évolue en première division à La Réunion, sous l'égide de la Fédération française de basketball.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pendant dix années, Christiane Jaofera Minaoharisoa et Muriel Harisoa Hajanirina ont marqué de leur empreinte l'histoire du club Mb2all. Ensemble, elles ont disputé dix finales consécutives du championnat national N1A, remportant cinq titres et terminant vice-championnes à cinq reprises. Véritables piliers du collectif, elles ont contribué à faire du club une référence du basket féminin à Madagascar.

Un palmarès

Formées au club, les deux joueuses ont accumulé les trophées : Christiane a été championne de Madagascar dans toutes les catégories - U14, U16, U18, U20 et N1A - tandis que Muriel s'est illustrée depuis les U18 jusqu'à la N1A. Leur rayonnement dépasse les frontières nationales : médaille d'or aux Jeux des Îles de l'océan Indien, titres de championnes et vice-championnes d'Afrique en 3x3, participation au Tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et à la Women's Series de Sumgaït, en Azerbaïdjan, en juillet.

Leur départ représente une perte majeure pour Mb2all, mais aussi une fierté nationale : celle de voir deux basketteuses issues du championnat malgache évoluer à l'étranger. Le club leur a rendu hommage, saluant leur engagement exemplaire et leur rôle moteur dans la vie de l'équipe. Une nouvelle aventure commence, mais les traces laissées par Christiane et Muriel sur les parquets malgaches resteront indélébiles.

Ndranto Rakotonanahary, coach de Mb2all, leur a souhaité le meilleur pour la suite de leur carrière à l'étranger : « Je n'ai aucune idée précise concernant leur contrat. Le propriétaire du club m'a assuré que les deux Malgaches sont entre de bonnes mains, avec un contrat sérieux. Pour Mb2all, c'est une fierté de les voir évoluer à l'international. Un nouveau chapitre commence pour Mb2all après leur départ, mais nous ne sommes pas inquiets. Nous disposons de jeunes talents, la relève est assurée pour maintenir le club au plus haut niveau en N1A. »