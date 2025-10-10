Madagascar: Cambodge - Vingt et un Malgaches placés sous protection de la police

Vingt et un ressortissants malgaches sont victimes de traite des personnes au Cambodge. L'ambassade négocie actuellement leur rapatriement.

Vingt et un ressortissants malgaches ont été victimes d'un réseau de traite des personnes au Cambodge, après avoir été attirés par de fausses promesses d'emploi. Ils sont actuellement placés sous la protection de la police cambodgienne à Siem Reap, selon un communiqué de l'ambassade de Madagascar en Chine, relayé hier par le ministère des Affaires étrangères. L'ambassade mène des négociations afin d'organiser leur rapatriement dans les meilleures conditions possibles.

Selon les informations transmises par la représentation diplomatique malgache à Pékin, les victimes auraient été contraintes par des organisations criminelles à participer à des escroqueries en ligne. Les autorités diplomatiques affirment suivre la situation de près et coopérer avec les services cambodgiens pour garantir la sécurité et la dignité des ressortissants concernés. La mise sous protection policière est présentée comme une « avancée importante », préalable nécessaire à leur rapatriement.

Vigilance

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cet incident, l'ambassade appelle à la vigilance de tous les citoyens malgaches désireux de travailler à l'étranger. Elle rappelle la nécessité de respecter scrupuleusement les procédures officielles établies, conformément aux recommandations du ministère des Affaires étrangères dans son communiqué du 23 mai 2022.

Ces démarches incluent un examen préalable des dossiers de migration professionnelle par le ministère de la Sécurité publique (MSP), chargé de l'enquête de moralité, puis une présentation au ministère des Affaires étrangères avec des dossiers complets validés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFoP) et le MSP. Cette procédure permet l'inscription sur la liste officielle de la diaspora dans les pays d'accueil.

Le respect de ces étapes est jugé essentiel pour éviter les arnaques et garantir un séjour légal et sécurisé à l'étranger.