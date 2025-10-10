Madagascar: Mahamasina - Le marché du jeudi tourne court

Hier matin, les commerçants ont installé leurs étals au marché hebdomadaire de Mahamasina, espérant attirer des clients malgré les appels à la manifestation. L'activité a débuté dans le calme, mais la fréquentation est restée faible.

La gendarmerie avait précisé dans son communiqué que le marché fermerait à 18 heures, mais ce n'était pas le cas. Les affrontements entre Forces de l'ordre et manifestants ont contraint le marché à s'interrompre, et beaucoup de marchands ont dû ranger tôt leurs marchandises.

Vers 14 heures, les commerçants ont commencé à remballer leurs produits, tandis que les magasins ont également fermé leurs portes. Certains ont expliqué qu'ils devaient absolument vendre, car cela fait déjà trois jeudis qu'ils n'ont pas pu écouler correctement leurs marchandises.

« La vente est notre gagne-pain. Dès que la situation devient dangereuse, nous devons partir pour protéger nos vies et nos biens », a confié l'un d'eux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un autre marchand a ajouté qu'il comprend le droit de manifester, « mais nous devons travailler pour nourrir nos familles. Chaque interruption nous pénalise lourdement, surtout après plusieurs semaines difficiles », a-t-il souligné.

D'après les dernières statistiques, plus de quatre mille commerçants sont enregistrés dans ce grand marché de Mahamasina, sans compter les vendeurs ambulants qui vivent de leurs activités lors de journées comme celle-ci. Certains vendent des légumes et des fruits, d'autres des plats cuisinés, des vêtements, des accessoires divers ou encore des produits artisanaux.