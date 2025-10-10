Madagascar: Grève des enseignants - La suspension des cours s'étend

10 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Après la grève des enseignants au lycée moderne Ampefiloha, d'autres établissements ont rejoint le mouvement. Dans une déclaration faite hier, les enseignants des lycées Jules Ferry Faravohitra, Ambohimanarina, Ampitatafika, Ambohitrimanjaka, Faliarivo et Raherivelo Ramamonjy à Fianarantsoa ont annoncé leur intention de suspendre à la fois les cours et les activités administratives, en signe de protestation.

Selon eux, cette démarche vise à réaffirmer la valeur du métier d'enseignant et à défendre l'importance de l'éducation. Parmi leurs principales revendications figurent la revalorisation des indemnités, le recrutement systématique des Enseignants Non Fonctionnaires (ENF), ainsi que l'automaticité des intégrations et des avancements dans la carrière. « Dans l'attente d'une réponse à nos revendications, les cours resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre », ont-ils précisé.

Cette situation commence à peser sur les parents. « La suspension des cours va compliquer beaucoup de choses. Mes enfants ont du retard dans leurs cours, et nous craignons que cela affecte leur préparation aux examens. Nous comprenons les revendications des enseignants, mais nous espérons qu'un dialogue rapide permettra de reprendre les cours au plus vite », selon Léonard Razafindrabe, parent d'élèves.

