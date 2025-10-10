Madagascar: Saison de pluie - Jusqu'à trois systèmes pourraient toucher le pays

La saison cyclonique 2025-2026 devrait se situer dans la moyenne climatologique. Selon les perspectives présentées hier par la direction générale de la Météorologie, un à trois cyclones pourraient impacter directement Madagascar. Il y aurait autant de risque d'atterrissage sur la côte Est que sur la côte Ouest de Madagascar.

Lors de la dernière saison cyclonique, qui a été active, cinq systèmes ont intéressé Madagascar. Dans le contexte actuel de changement climatique, « il suffit d'un seul cyclone intense pour provoquer des impacts considérables », souligne le communiqué.

Météo Madagascar appelle la population à prendre dès maintenant toutes les mesures de préparation, comme à chaque début de saison. Une mauvaise préparation pourrait entraîner d'importants dégâts humains et matériels. Lors des saisons précédentes, le pays a enregistré plusieurs morts, ainsi que plusieurs infrastructures routières, scolaires et habitations détruites. La population est invitée à renforcer les maisons et les toits, à couper les arbres menaçants aux alentours des maisons, à curer les canaux pour éviter les inondations.