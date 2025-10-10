Madagascar: Saison de pluie - Jusqu'à trois systèmes pourraient toucher le pays

10 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La saison cyclonique 2025-2026 devrait se situer dans la moyenne climatologique. Selon les perspectives présentées hier par la direction générale de la Météorologie, un à trois cyclones pourraient impacter directement Madagascar. Il y aurait autant de risque d'atterrissage sur la côte Est que sur la côte Ouest de Madagascar.

Lors de la dernière saison cyclonique, qui a été active, cinq systèmes ont intéressé Madagascar. Dans le contexte actuel de changement climatique, « il suffit d'un seul cyclone intense pour provoquer des impacts considérables », souligne le communiqué.

Météo Madagascar appelle la population à prendre dès maintenant toutes les mesures de préparation, comme à chaque début de saison. Une mauvaise préparation pourrait entraîner d'importants dégâts humains et matériels. Lors des saisons précédentes, le pays a enregistré plusieurs morts, ainsi que plusieurs infrastructures routières, scolaires et habitations détruites. La population est invitée à renforcer les maisons et les toits, à couper les arbres menaçants aux alentours des maisons, à curer les canaux pour éviter les inondations.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.